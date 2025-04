Barca nad Borussio brez Olma, v studiu pred tekmo Dejan Grabić

Zasedbi Barcelone in dortmundske Borussie sta se v dozdajšnjem delu sezone že pomerili med seboj, in sicer v ligaškem delu najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu, ko so bili varovanci nemškega strokovnjaka Hansija Flicka 11. decembra lani boljši od lanskega finalista Lige prvakov s 3:2.

In tudi ko pogledamo zadnjih pet medsebojnih dvobojev omenjenih moštev, so Katalonci precej bolj uspešni, saj so uspeli slaviti trikrat, dvakrat pa je bil izid neodločen. Pri domačih - Barcelona bo namreč domačin na prvi četrtfinalni tekmi - bodo zelo pogrešali vsestranskega napadalca Danija Olma, ki je zaradi poškodbe ob koncu prejšnjege meseca odpadel iz vseh Flickovih kombinacij za nocojšnji obračun na olimpijskem stadionu. Namesto njega naj bi v začetni enajsterici Barcelone začel Gavi.