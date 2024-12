Barca ni zdržala, Betis izenačil v izdihljajih tekme

Nogometaši Barcelone, vodilne ekipe španskega prvenstva, so v 16. krogu La Lige v gosteh remizirali pri Betisu. Robert Lewandowski je zadel prvi, in sicer v 39. minuti, z bele pike je v 68. minuti nato izenačil Giovani Lo Celso. Za vodstvo Kataloncev je pozneje zabil Ferran Torres (82. minuta), Assane Diao pa je izid na 2:2 poravnal v 94. minuti. Nogometaši Real Madrida, ki so trenutno drugi na lestvici, bodo zvečer gostovali pri Gironi, Altletico Madrid Jana Oblaka pa se bo v nedeljo pomeril s Sevillo.