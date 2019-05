Barca 'odpisala' šesterico, med 'odvečnimi' tudi Rakitić

Če je verjeti katalonskim medijem, potem vodstvo Barcelonene bi imelo nič proti, če bi se oglasili snubci in odpeljaliIvana Rakitića, Malcoma, Jaspera Cillessena, Samuela Umtitija, Coutinha in Andrea Gomesa. "ZaRakitića očitno vodstvo ne bo imelo težav. Že kar nekaj ponudb je na mizi, najbolj vroči pa tisti od Interja in Manchester Uniteda. Barca zanj zahteva 50 milijonov evrov," pišeEl Mundo Deportivo in napeljuje, da bi denar za Rakitića pomagal pri nakupu nizozemskih čudežnih dečkov Frenkieja de Jonga in Matthijsa de Ligtaiz Ajaxa. "Rakitić je bil zadnjih pet sezon standardni član udarne enajsterice, za ostalo peterico, ki je tudi na izhodnih vratih, bo imelo vodstvo kluba kar nekaj težav pri prodaji," pa dodaja Catalunya Radio. Še nekaj nogometašev je, ki v prihodnje gotovo ne bodo nosili dresa aktualnih španskih prvakov. "Francoz Umtiti je imel določeno obdobje dobrih iger in standardnih nastopov, preko katerih se je ustalil tudi v reprezentanci, nato pa ga je iz prve postave izrinil njegov rojakClement Lenglet. Brazilec Coutinho ni izpolnil pričakovanj in Barcelona bi namesto njega pripeljalaAntoineja Griezmanna, podobno velja za Malcoma, ki ni veliko pokazal v dresu blaugrane, odkar je prišel iz Bourdeauxa," je izčrpen El Mundo Deportivo.



Tu je še portugalski vezist Andre Gomes, ki ga jeBarca poslala na Otok in je sezono preživel kot posojeni igralec pri Evertonu, a se v katalonski tabor ne bo vrnil. "Rezervni vratar Cillessen je izrazil željo po odhodu. Išče klub, kjer bi branil več. Povsem realna možnost je, da bo odšel v Lizbono k Benfici," še sporoča El Mundo.