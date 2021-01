'Barca' po zmagi na enem od najtežjih gostovanj skočila na tretje mesto

Zaostali obračun z začetka sezone med Baski in Katalonci so skorajda zasenčili nogometaši Atletica. Vodilno moštvo lige je namreč v kraljevem pokalu doživelo zaušnico, saj je močno premešana zasedba (tudi Jan Oblak tokrat ni igral) morala priznati premoč tretjeligašu Cornelli. Edini zadetek za senzacionalno zmago in izločitev vodilne ekipe že v drugem krogu pokala je dosegel Adrian Jimenez.

Zvečer so šok doživeli še nogometaši Barcelone. Vsaj na začetku tekme, ko se je že v tretji minuti skozi prepišno obrambo gostov sprehodilInaki Williams. A pozneje so se Lionel Messi in soigralci le zbrali, najprej je neodločnost domače obrambe z izenačujočim zadetkom kaznoval Pedri, pred koncem prvega dela pa je po podaji slednjega s peto natančno meril še Messi.