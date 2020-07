Barca predstavila nove drese, v njih ni Suareza, Rakitića, Dembeleja in Vidala

Španski mediji že ugibajo, ali to pomeni, da omenjeni nogometaši ne bodo nadaljevali kariere v blaugrani. Med nogometaši, ki so predstavljeni v novih dresih, so Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Pique, Sergi Roberto, Antoine Griezmann in Frenkie de Jong. Španski mediji se sprašujejo, ali gre zgolj za naključje ali izpuščeni nogometaši še nimajo potrjenega mesta v ekipi v prihodnji sezoni.

Dresi za prihodnjo sezono, ki so v modri, rdeči in rumeni barvi z vertikalnimi linijami in velikim napisom imena glavnega pokrovitelja na prednji strani, so že na voljo za nakup v klubskih trgovinah.