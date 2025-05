Barca presegla pričakovanja, zgodovinski mejnik Oblaka

Nogometaši Barcelone so z zmago 3:0 v Bilbau končali sezono 2024/25, v kateri so osvojili vsa tri domača tekmovanja. V španskem prvenstvu so drugouvrščeni Real Madrid prehiteli za štiri točke, najhujšega tekmeca pa so premagali tudi v finalu kraljevega pokala in superpokala. Za Real Madridom se je zvrstil Atletico Madrid, ki je za mestnim rivalom zaostal osem točk, Ligo prvakov v prihodnji sezoni pa sta si zagotovila še Athletic Bilbao in Villarreal. Betis in Celta Vigo bosta tekmovala v evropski ligi, Rayo Vallecano pa v konferenčni ligi. Prvo ligo zapuščajo Leganes, Las Palmas in Valladolid.