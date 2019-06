Barca prvič uradno o povratku Neymarja, prišel še vratar Neto

Jordi Cardoner, podpredsednik Barcelone, je kot prvi predstavnik katalonskega velikana javno in neposredno spregovoril o govoricah, ki na Camp Nou po dveh letih v vrstah Paris Saint-Germaina selijo brazilskega napadalca Neymarja Jr. Južnoameriški zvezdnik je Katalonce zapustil leta 2017 ob plačilu 222-milijonske odkupne klavzule, s čimer je postavil nov svetovni rekord, v zadnjih tednih in mesecih pa naj bi močno pritiskal, da bi ga Barca ponovno vzela pod svoje okrilje.

NEYMAR

"Iz tega, kar sem prebral, se zdi res, da si želi Neymar vrniti k Barci," je v četrtek z "bombo" na novinarski konferenci postregel Cardoner. "A s tem, da želi Barca kupiti Neymarja, s tem delom se ne moremo strinjati. Obstaja možna želja igralca in zdaj smo v trenutku odločitve. S strani medijev se je napihovalo to informacijo, tisti pa, ki se moramo odločiti, ne vemo, če se bo vse razpletlo pozitivno ali ne. Znašel sem se pred netočnimi komentarji, ker z njim nismo bili v kontaktu," je nadaljeval.

Kakovost ni sporna, vprašljivo pa je tisto, kar ga obdaja

"Ne preseneča, da se želi igralec, ki odide, vrniti, ker ti bo tako kot tukaj objektivno le v peščici krajev. To kaže na našo vrednost. So igralci, ki so se odšli izboljšat, ostali pa ne. Primer Neymarja je drugačen. On se je enostransko odločil zapustiti Barco. Jasno je, da je Neymar velik igralec, športni del ni vprašljiv, to, kar ga obkroža, pa moramo oceniti. Verjamem, da imajo včasih člani kluba netočne informacije. Smo v obdobju iluzije, kjer se slišijo imena. A potrebujemo denarno ravnovesje. Videli bomo, kako bo z odhodi, nato bomo videli, katere igralce moramo pripeljati. So reči glede njegovega odhoda, ki jih ne razumem. Nam so prenesli željo igralca in potrebo po spremembi okolja,"še pravi Cardoner.