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Nogomet

Barca s pol moči odpravila Getafe, Real in Atletico stežka do treh točk

Barcelona/Madrid, 10. 10. 2026 23.35 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Gabriel Jesus

Najboljši trije klubi v Španiji so bili uspešni v osmem krogu španskega prvenstva. Najlažje delo je imela Barcelona, ki je doma s pol moči s 3:0 premagala Getafe, težje pa sta do treh točk prišla Real Madrid in Atletico Madrid.

Barcelona je z osmo zmago izenačila najboljši ligaški start v zgodovini kluba iz sezone 2013/14, ko je Katalonce vodil Gerardo Tata Martino. Anthony Gordon je že v drugi minuti dosegel svoj prvi zadetek v dresu Barcelone, Gabriel Jesus je na 2:0 povišal po pol ure igre, končni rezultat pa je v 73. minuti postavil Jules Kounde.

Real Madrid je na domačem stadionu Bernabeu po hudem in živčnem boju premagal Villarreal z 1:0. Strelec zadetka je bil Yan Diomande v 62. minuti. Real Madrid je sicer dosegel še en zadetek, zabil ga je Vinicius Junior, vendar ga je sodnik po posredovanju Vara razveljavil, saj je brazilski napadalec pred tem za lase potegnil nasprotnega igralca. Hkrati je moral Viniciusu pokazati rdeči karton, tako da so domači zadnjih 20 minut igrali z igralcem manj.

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Atletico Madrid je v zadnje pol ure gostovanja pri Alavesu izkoristil prednost igralca in zadržal drugo mesto na lestvici. Strelec zmagovitega zadetka za zmago z 2:1 v 87. minuti po mojstrski podaji Alexa Baene je bil Cristian Romero. Madridčani so prvič zadeli v 33. minuti, ko je bil natančen Alejandro Grimaldo, domači pa so Jana Oblaka premagali v sodnikovem podaljšku prvega polčasa z bele točke. Odločilni trenutek tekme je bil rdeči karton Angela Pereza v 61. minuti zaradi nevarnega starta s podplatom v gleženj Juliana Alvareza.

Atletico Madrid je vpisal četrto zaporedno zmago v La Ligi oziroma šesto v osmih krogih. Na vrhu razpredelnice ima Barcelona 24 točk, Atletico Madrid je drugi z zaostankom petih točk, tretji pa je Real Madrid, ki je pri 18 točkah.

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Današnja prva tekma med Rayom Vallecanom in Athletic Bilbaom ni bila odigrana do konca. Sodnik jo je zaradi protesta gledalcev proti domačemu predsedniku kluba Raulu Presi dvakrat prekinil, na začetku drugega polčasa pa tudi odpovedal. Gledalci so namreč prvič in drugič na igrišče zmetali papirnate aviončke, tretjič pa so uporabili na tisoče majhnih žogic, ki jih osebje ni moglo pobrati z zelenice.

Špansko prvenstvo, 8. krog, izidi sobotnih tekem:

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao (prekinjeno)

Alaves - Atletico Madrid 1:2 (1:1)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico Madrid).

Barcelona - Getafe 3:0 (2:0)

Real Madrid - Villarreal 1:0 (0:0)

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