Barca s pol moči odpravila Getafe, Real in Atletico stežka do treh točk

Barcelona je z osmo zmago izenačila najboljši ligaški start v zgodovini kluba iz sezone 2013/14, ko je Katalonce vodil Gerardo Tata Martino. Anthony Gordon je že v drugi minuti dosegel svoj prvi zadetek v dresu Barcelone, Gabriel Jesus je na 2:0 povišal po pol ure igre, končni rezultat pa je v 73. minuti postavil Jules Kounde.

Real Madrid je na domačem stadionu Bernabeu po hudem in živčnem boju premagal Villarreal z 1:0. Strelec zadetka je bil Yan Diomande v 62. minuti. Real Madrid je sicer dosegel še en zadetek, zabil ga je Vinicius Junior, vendar ga je sodnik po posredovanju Vara razveljavil, saj je brazilski napadalec pred tem za lase potegnil nasprotnega igralca. Hkrati je moral Viniciusu pokazati rdeči karton, tako da so domači zadnjih 20 minut igrali z igralcem manj.