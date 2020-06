'Barca' s štirimi zadetki napolnila mrežo Mallorce

Čeprav so si domači v nadaljevanju prvega polčasa uspeli priigrati nekaj zanimivih situacij znotraj gostujočega kazenskega prostora, je bil kot zadnja ovira za nogometaše Mallorce vselej previsok Barcelonin čuvaj mreže Marc-Andre ter Stegen. Do prvenca v dresu Barcelone je prišel danski nogometaš Martin Braithwaite, potem ko je v 37. minuti izkoristil uporabno podajo Lionela Messija za povišanje gostujočega vodstva na 2:0.



Messi postavil piko na i

Tudi v nadaljevanju obračuna je 'Barca' brez posebnosti na zelenici nadzorovala potek dvoboja, kar je deset minut pred koncem rednega dela z zadetkom potrdil tokrat odlični Alba. Nekaj svoje čarovnije pa je 'gledalcem na daljavo' ponudil tudi neuničljivi Leo Messi, ki je v četrti minuti sodnikovega dodatka z lepim preigravanjem domače obrambe in zadetkom postavil končni izid 0:4.



To je bil že 20. prvenstveni zadetek sijajnega Argentinca, s čimer zanesljivo zaseda vodilni položaj med najboljšimi strelci tamkajšnje La Lige.

Špansko državno prvenstvo, 28. krog, izid:

Mallorca - Barcelona 0:4 (0:2)

Vidal 2., Braithwaite 37., Alba 80., Messi 94.