Barca še drugič v treh dneh zadala boleč udarec Realu: Rakitič mož odločitve v Madridu

STATISTIKA Nadaljujejo se zmagoslavni trenutki katalonskega ponosa v španski prestolnici, ki so jo nogometaši Barcelone v zadnjih treh dneh osvojili dvakrat: najprej na povratni polfinalni tekmi kraljevega pokala (3:0), zdaj pa še v morda pomembnejšem obračunu 26. kroga Lalige, ko je že v 26. minuti z imenitnim pol-lobom in obenem odločilnim zadetkom Ivan Rakitić ugnal nemočnega čuvaja mreže 'galaktikov' Thibauta Courtoisa za minimalno slavje 'blaugrane' na Santiagu Bernabeuu (1:0). Že začetek dvoboja je nakazoval povsem drugačen potek tekme, kot je bil tisti pred tremi dnevi, ko je Real predvsem v prvem polčasu zapravil nekaj imenitnih priložnosti, Barcelona pa je vse skupaj elegantno s tremi zadetki kaznovala za izločitev najhujšega rivala iz kraljevega pokala. Po začetnem 'otipavanju' sta si obe moštvi pripravili nekaj pol-priložnosti brez pravega zaključnega strela. Nato pa je nastopila že omenjena 26. minuta, ko si je strelec odločilnega zadetka Ivan Rakitić lepo izmenjal dvojno podajo s Sergiem Robertom na desni strani, nato ušel za hrbet prepočasnemu domačemu kapetanu Sergiu Ramosu in naposled s prefinjenim pol-lobom ukanil še nemočnega belgijskega reprezentančnega vratarja na začasnem delu v Madridu Thibauta Courtoisa.

Barcelona blizu ubranitvi naslova

Najlepši priložnosti za 13-kratne evropske klubske prvake v prvem polčasu je zapravil kapetan hrvaške nogometne izbrane vrsteLuka Modrić, čigar poizkus v 23. minuti je v zadnjem trenutku z nogo blokiral kapetan Kataloncev Gerard Pique, v 44. minuti pa je 33-letni Zadrčan z glavo meril prek vrat. V nadaljevanju ritem igre ni upadel; domači so v valovih pritiskali proti gostujočim vratom, Barcelona pa se je s pragmatično in čvrsto igro v obrambi uspela ubraniti pred vsemi poizkusi Reala. Barca bi lahko v 52. minuti povišala svoje vodstvo, ko je Luis Suarez stekel sam proti vratom 'belega baleta', a se je Urugvajec v zadnjem trenutku zapletel in lepa priložnost je splavala po vodi.



Junak Barcelone Ivan Rakitić je v 60. minuti večnemu tekmecu skorajda ponudil idealno priložnost za izenačenje izida, ko se je po nepotrebnem poigraval v lastnem kazenskem prostoru; do žoge se je dokopal agilni Vinicius jr., toda v zadnjem trenutku je nogo podstavil gostujoči branilec Clement Lenglet, ki je tako preprečil najhujše. Vse dvome o zmagovalcu bi lahko v 70. minuti rešil Ousmane Dembele, ki je iz neposredne bližine meril mimo leve vratnice, čeprav je imel na drugi vratnici samega Suareza.



To je bil že šesti 'el clasicu' zapovrstjo brez uspeha Reala, pri čemer je Barcelona dosegla štiri zmage ob dveh remijih. Varovanci Ernesta Valverdeja imajo s to zmago kar 12 točk zaloge pred največjim rivalom, edini, ki lahko še ogrozi 'blaugrano', je madridski Atletico našega Jana Oblaka.



Špansko državno prvenstvo, 26. krog, izid:

Real Madrid - Barcelona 0:1 (0:1)

Rakitić 26.



Postavi:

Real Madrid (4-3-3): Courtois – Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon – Modrić, Casemiro (od 76. Isco), Kroos (od 55. F. Valverde) – Bale (od 61. Asensio), Benzema, Junior Vinicius. Trener: Santiago Solari.

Barcelona (4-3-3): Ter Stegen – Roberto, Pique, Lenglet, Alba – Rakitić, Busquets (od 90. Semedo), Arthur (od 71. Vidal) – Messi, Suarez, Dembele (od 78. Coutinho). Trener: Ernesto Valverde.



