Barca še naprej z rušilno močjo, dva zadetka Yamala

Nedeljsko dogajanje petega kroga španskega prvenstva je popestril dvoboj med Girono in Barcelono. Katalonski derbi so prepričljivo dobili gostje, ki so mrežo zatresli kar štirikrat. Pod prva dva zadetka se je podpisal Lamine Yamal, in sicer v 30. in 37. minuti, v tretje je bil uspešen Dani Olmo (47.). Piko na i je postavil Pedri v 64. minuti srečanja. Ob koncu so do častnega zadetka prišli tudi domači, v 80. minuti je bil uspešen Christian Stuani. Barcelona ostaja vodilna ekipa španskega prvenstva, poraza v novi sezoni še ne pozna, ob tem je dosegla kar 17 zadetkov, prejela pa le štiri.