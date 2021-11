'Barca' slavila na gostovanju proti Villarealu

Nogometaši Barcelone po slabem začetku pod vodstvom novega trenerja Xavija Hernandeza počasi prihajajo k sebi. V 15. krogu so v gosteh s 3:1 premagali Villarreal, prišli do šeste zmage v prvenstvu in druge zaporedne, na lestvici pa se vsaj začasno dvignili na peto mesto.

Villarreal, lanskega zmagovalca evropske lige, so Katalonci strli šele v končnici. V prvem polčasu ni bilo golov, Nizozemec Frenkie de Jong jih je v 48. minuti popeljal v vodstvo, toda domači rezervist Samuel Chukwueze je v 76. minuti izenačil. Kazalo je, da bo Barcelona spet ostala brez zmage, a v 88. minuti jo je rešil še en Nizozemec Memphis Depay. Končni izid je v sodnikovem dodatku z bele pike postavil Philippe Coutinho. icon-expand Statistika tekme: Villareal vs. Barcelona FOTO: Sofascore.com Katalonci so na lestvici med drugim prehiteli Rayo Vallecano, ki je v Valencii iztržil neodločen izid 1:1. Domači so v 19. minuti uspešno izvedli najstrožjo kazen, strelec gola je bil Carlos Soler, v 64. minuti je izenačil Isi Palazon. V preostalih dveh sobotnih tekmah je Celta v gosteh ugnala Alaves z 2:1, Mallorca in Getafe pa sta se razšla brez golov. Špansko državno prvenstvo, 15. krog, izidi:

- Petek:

Athletic Bilbao - Granada 2:2 (1:2)



- Sobota:

Alaves - Celta Vigo 1:2 (1:1)

Valencia - Rayo Vallecano 1:1 (1:0)

Mallorca - Getafe 0:0

Villarreal - Barcelona 1:3 (0:0)



- nedelja:

Betis Sevilla - Levante

Espanyol - Real S. San Sebastian

Cadiz - Atletico Madrid

Real Madrid - Sevilla



- ponedeljek:

Osasuna - Elche