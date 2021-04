'Barca' v drugem polčasu povsem dotolkla nemočni Athletic za 31. pokalno lovoriko

To je bil rekordni, deveti finalni obračun v španskem kraljevem pokalu med Athleticom iz Bilbaa in Barcelono. Baski so v predhodnih osmih dvobojih le dvakrat uspeli premagati katalonskega velikana (1932 in 1984), varovanci nizozemskega stratega Ronalda Koemana pa so poskrbeli, da pri tem ostane tudi po omenjeni deveti finalni tekmi teh dveh moštev.

Vse do 60. minute oziroma 15. minute drugega dela igre so nogometaši Athletica uspeli ohraniti svojo mrežo nedotaknjeno, za kar je bil najbolj zaslužen njegov čuvaj mreže Unai Simon, nato pa je udarila navezaFrenkie de Jong kot podajalec in Antoine Griezmann kot hladnokrvni eksekutor za 0:1 Barcelone na stadionu La Cartuja v Sevilli. Le tri minute pozneje je bil za odlično igro na tekmi z golom za povišanje 'Barcinega' vodstva na 0:2 nagrajen prav de Jong, ki je izkoristil natančen visok predložek Jordija Albe za neubranljiv strel z glavo.

Toda to še ni bilo vse: Barcelona je še naprej mlela svojega tekmeca, z visokim pritiskom po celem igrišču so prisilili baskovsko zasedbo v številne napake in eno od teh je v vodstvo z 0:3 v 68. minuti pretvoril kdo drug kot Lionel Messi. Argentinski virtuoz je po lepi kombinaciji z nizozemskim vezistom de Jongom vtekel v kazenski prostor, se z eno potezo 'varanja' otresel svojega čuvaja in zadel desni spodnji kot Athleticovih vrat.

Isti dvojec Alba - Messi je sodeloval pri četrtem in obenem zadnjem zadetku Kataloncev. V 72. minuti je namreč Alba hitro prodrl po levi strani in poslal predložek v kazenski prostor Baskov, kjer pa je 'iz drugega plana' pritekel Messi ter iz prve neubranljivo zadel za prepričljivo in povsem zasluženo slavje Barcelone v kraljevem pokalu.