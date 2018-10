Barca za 'petardo' v mreži Reala ni potrebovala Messija: blestel je Suarez

Poraz na Camp Nouu je verjetno zadnji za trenerja madridskega Reala Julena Lopeteguija, čigar moštvo je zdaj utrpelo že štiri poraze na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih. Beli balet že nekaj časa odkrito išče naslednika za baskovskega strokovnjaka, ki pa mu proti Barceloni na Camp Nouu ni uspelo "prestaviti" odločitve predsednika Florentina Pereza. Ta je s tribun katalonskega nogometnega templja zgolj nemočno spremljal razpad belega baleta, po katerem se zdi, da Lopeteguija ne reši prav nič več. Veliko pove že pogled na lestvico, kjer Real trenutno zaseda deveto mesto, teden pa bi lahko sklenil celo v spodnjem delu razvrstitve.

TEKMA

Real je sicer obračun začel v pričakovani postavi, tako kot domača Barca: Nacho Fernandezje dobil priložnost na desnem boku, pri Barceloni pa se Ernesto Valverdeodločil za postavo in postavitev, ki je sredi tedna tako dobro delovala na tekmi Lige prvakov z milanskim Interjem. Poškodba Lionela Messija, ki jo je Argentinec staknil na zadnji ligaški preizkušnji s Sevillo, je sicer poskrbela, da je "el clasico" prvič po letu 2007 minil brez udeležbe Južnoameričana in Cristiana Ronalda, obeh prvih strelcev v zgodovini Barce in Reala.

Real blizu izenačenju, nato je sledil potop

Katalonci, ki so se z zmago spet prebili na vrh lestvice pred madridski Atletico, so obračun odprli zelo dobro in zadeli po vsega 12 minutah, ko je Jordi Albaprodrl po levem boku in dolgo časa čakal na vtekanje soigralcev, nato pa našel Philippa Coutinha, ki pred Thibautom Courtoisomni grešil. Katalonci so vodstvo proti bledemu nasprotniku podvojili v 30. minuti, ko je sistem VAR prvič v zgodovini največjih španskih derbijev pomagal pri dosojanju najstrožje kazni: Raphaël Varaneje s hrbta zrušil Luisa Suareza, ki je zelo natančno izvedel strel z bele pike za 2:0.

SUAREZ

Vse od Urugvajčevega debija v dresu Barce, zgodilo se je ravno na "el clasicu" v Madridu, nihče ni zabil več golov kot ravno nekdanji napadalec Groningena, Ajaxa in Liverpoola (7). Toda Real se je prebudil v drugem polčasu in Marceloje po predložku z desne mojstrsko ukrotil žogo ob Gerardu Piquejuter zadel mimo Marca-Andreja ter Stegna ter Clementa Lengleetana golovi črti. Pred tekmo vprašljivi Brazilec je zdaj zadel že na zadnjih treh tekmah, s soigralci pa je povsem stisnil nasprotnike in Luka Modrić je bil najbližje izenačenju, a je z ugodnega položaja zadel vratnico, medtem ko je Karim Benzemaz glavo streljal prek vrat Ter Stegna.

Priložnosti je imela tudi Barcelona, Suarez je po podaji Sergija Robertazadel vratnico, nato pa v 75. minuti odločil tekmo po še eni podaji Roberta in natančnem strelu z glavo. V 83. minuti je nato še prodrl pred Courtoisa in ga premagal z delikatnim lobom, veselje na tribunah pa je bilo popolno, ko je v 87. minuti rezervist Ousmane Dembeleiz igre vrgel Nacha ter idealno zaposlil še enega svežega nogometaša Artura Vidala. Čilenec je s prvim golom za nove delodajalce z glavo poskrbel za "manito", pet golov v mreži nasprotnika, ki imajo v Kataloniji še posebno vrednost, če za hrbtom nasprotnega vratarja končajo na tekmah z osovraženim tekmecem iz prestolnice.