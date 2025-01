Barca že v prvem polčasu odvrgla petardo v mreži Valencie

Nogometaši Barcelone so mrežo Valencie načeli že po dobrih dveh minutah igre, ko je zabil Frenkie de Jong, do 14. minute pa sta se med strelce vpisala še Ferran Torres in Raphinha. V 24. minuti je vodstvo povišal Fermin Lopez, ki je v izdihljajih prvega polčasa zabil še svoj drugi gol na tekmi. Gostje so v 59. minuti zaostanek znižali preko Huga Dura, šesti gol blaugrane je dosegel vodilni strelec prvenstva Robert Lewandowski, zadnjega pa so si gostje zabili kar sami.