Bo(i) Messijev odhod lahko tudi blagodejno vplival na Barcin tabor?

Ob vseh finančnih zagatah in prestopu Lionela Messija bi bila prenova prava pot, pravi nekdanji predsednik kluba Joan Gaspart. Vseeno pa dodaja, da bi Barcelona doživela večjo blamažo, kot je bil poraz v četrtfinalu lige prvakov proti Bayernu z 8:2, če bi Messi odšel za nižjo ceno kot 700 milijonov evrov. A možnost polnega izplena prestopne klavzule ni verjeten, saj tudi najbogatejši klubi za odkup enoletne pogodbe 33-letnega nogometaša, četudi je to Messi, ne bi zapravili toliko denarja. Že manjši znesek pa bi klub usmeril v boljšo finančno prihodnost, je za AFP ocenil ekonomist in poznavalec razmer v Barceloni Juan Maria Gay de Liebana. "Večji del denarja, namenjenega za plače, je porabljenega za Messija in Luisa Suareza," je izpostavil. Ob tem ocenjuje, da bi odhod obeh - italijanski mediji v zadnjih dneh poročajo, da je Suarez blizu prihoda v Juventus - omogočili novemu trenerju Ronaldu Koemanu več manevrskega prostora za prenovo ekipe po lastni viziji. Vseeno pa ni moč zanemariti vpliva na dohodke kluba, če bi Messi odšel iz Barcelone. Klub ima po besedah priznanega ekonomista najvišje dohodke na svetu, in sicer v višini 854 milijonov evrov, od tega marketinški del te vsote znaša kar 381 milijonov evrov. "Jasno je, da bi Messijev odhod vplival na te številke, brez Argentinca pa bi lahko sponzorji kot so Rakuten in Beko, ki klubu na leto prineseta 74 milijonov evrov, precej zmanjšali svoje vložke," je poudaril Gay de Liebana. Sprašuje se tudi, ali bi ob odhodu Argentinca mesto še vedno obiskalo toliko turistov in ali bi navijači še vedno kupovali toliko dresov kluba. Prepričan je, da bi lahko imel odhod Messija in Suareza negativne posledice na marketinški doseg Kataloncev.

S tem pa bi se zmanjšale tudi plače nogometašev in ostalih v klubu. Tako bi se "blaugrana" z zelo bolečo prenovo po odhodu najboljšega nogometaša v zgodovini kluba zoperstavila blamaži v ligi prvakov in izgubi naslova španskega prvaka proti Realu iz Madrida, še zaključuje Gay de Liebana.