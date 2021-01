Laporta zbral več glasov podpore kot ostali trije predsedniški kandidati skupaj

Predsedniške klubske volitve so načrtovane 24. januarja, a je bilo na to temo kar nekaj pomislekov, predvsem kar zadeva aktualno zdravstveno situacijo v Španiji. Joan Laporta, ki je v preteklosti že bil predsednik Barcelone (izvoljen je bil leta 2003), je tudi pred tokratnimi volitvami v vlogi prvega favorita. To je potrdil tudi z velikim številom glasov podpore, kandidat, ki je po izobrazbi pravnik, pa pravi: "Če so dovoljene izjeme, kot je odhod na delo in podobno, potem je mogoče tako narediti tudi pri volitvah. V državi, kjer ljudje delajo na službenem mestu, lahko tudi volijo. Tako lahko opravimo volitve ob upoštevanju vseh zdravstvenih ukrepov, in to ne bi smelo biti težava."

Kot poročajo španski mediji, je Laporta leta 2015 kandidiral s 4807 podpisi (in izgubil), Josep Maria Bartomeu, zadnji predsednik katalonskega kluba, ki je moral lani odstopiti, pa je nazadnje zbral 9093 podpisov in bil tudi izvoljen. Tokrat je Laporta zbral kar 10.257 glasov, kar je neverjetna številka. V igri so še trije kandidati, a vsi skupaj niso zbrali toliko glasov kot Laporta: Victor Font(4710), Toni Freixa (2821) in Emili Rousaud (2501).

Do sedaj je rekorder po številu glasov nekdanji predsednik kluba Sandro Rosell, ki je leta 2010 zbral 12.635 glasov in bil takrat tudi izvoljen za štiri leta.