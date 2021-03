Koeman ne ve, kaj lahko pričakuje po klubskih volitvah

Katalonski klub je v zadnjem obdobju v precej težkem položaju ravno zaradi teh težav, obenem klub pestijo tudi finančne težave (precejšen dolg), ki niso povezane le s pandemijo in njenimi posledicami. Klub je tako že več mesecev brez pravega vodstva, predsedniške volitve so bile napovedane že januarja, a nato prestavljene zaradi zdravstvenih razmer.

Barcelona je že nekaj časa brez predsednika, odločitev o nasledniku bo znana po današnjih volitvah, ko bo pravico do glasovanja imelo približno 110 tisoč članov blaugrane. Zadnji predsednik Josep Maria Bartomeu je odstopil oktobra, a zanj še ni konec dogajanja, pred dnevi ga je policija pridržala, a le začasno. Gre za tako imenovano afera "Barcagate" in za domnevne poneverbe pri poslih kluba, kjer je eden osumljencev tudi Bartomeu.

Barcelona je dvignila formo glede na začetek sezone, ki je bil zaskrbljujoč. So znova konkurenčni v španski ligi, včeraj so odnesli vse točke iz gostovanja pri Osasuni, uvrstili so se v finale španskega pokala, težava je le Liga prvakov, kjer jih je visoko že na prvi tekmi na Camp Nouu premagal Paris Saint-Germain s 4:1. Povratno tekmo pa bodo tekmeci gostili v Parizu že prav kmalu.

Trener Ronald Koeman je prvo leto na klopi Barcelone in verjetno si ni predstavljal tako stresnega dogajanja, predvsem ob igrišču. Eden od kandidatov za novega predsednika Font obljublja, da bo za trenerja pripeljal nekdanjega zvezdnika Barce Xavija Hernandeza.

"Trenerska usoda ni v mojih rokah. Edino kar vem, je da imam še eno leto pogodbe po tej sezoni. Kmalu bomo dobili predsednika in on bo povedal svoje mnenje. Sam sem le osredotočen na zmagovanje na igrišču. Vse ostalo je izven mojih moči," pravi Nizozemec, ki mu pogodba poteče leta 2022.

"Kaj se bo, če se bo kaj spremenilo, bomo videli v kratkem. Mi smo odgovorni za to, da igramo in imamo toliko tekem, da težko razmišljamo o čem drugem. Na koncu bo predsednik odločil o usodi in smernicah kluba," je še dejal Koeman, ki je dal precej priložnosti tudi mladim igralcem in kot kaže bo ostal, če bo izvoljen Laporta.

Za mesto predsednika konkurirajo Joan Laporta, Toni Freixa in Victor Font, nekako v vlogi favorita je Laporta, tudi nekdanji predsednik kluba, katerega glavni adut je obljuba, da bo zadržal prvega zvezdnika Lea Messija v dresu Barce. O trenerju pa je Laporta dejal: "Koeman je trener Barce. Ima spoštovanje z moje strani in tudi glede doseženih rezultatov. V mojih srečanjih z njim je bil brezhiben, nimam pripomb."