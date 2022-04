Barca tretjič zapored poražena na Camp Nouu

Na stadionu Camp Nouu sta se v zaostali tekmi 21. kroga španske Primere Division pomerila Barcelona in Rayo Vallecano. Gostje iz španske prestolnice so po golu Alvara Garcie povedli že po nekaj minutah, a se nato rezultat, kljub veliki terenski pobudi Barcelone in tudi številnih priložnosti za gol, ni več menjal in gostje iz Madrida so prišli do prestižne zmage, Barci pa prizadejali nov boleč poraz. Za Katalonce je to tretji zaporedni poraz pred domačimi navijači v vseh tekmovanjih.

icon-expand Xavi Hernandz je po veličastni predstavi in veliki zmagi sredi Madrida v zadnjem času z Barco pretrpel nekaj zelo bolečih porazov. Predvsem pred domačimi navijači ... FOTO: AP Izid, španska liga, zaostala tekma 21. kroga:

Barcelona - Rayo Vallecano 0:1 (0:1)

Garcia 7.

