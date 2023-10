Barcelona do nove zmage, junak srečanja je postal mladenič Guiu

V soboto sta se v derbiju kroga Sevilla in Real Madrid razšla brez zmagovalca (1:1), Atletico Madrid Jana Oblaka pa je zmagal v Vigu 3:0 in ob tekmi zaostanka ujel priključek z vrhom razpredelnice.

Takšen razplet sobotnih tekme je ponudil možnost, da se vrh zgosti s dvema ekipama s po 25 točkami in eno s 24. Prva je svojo nalogo danes opravila Girona: proti zadnji Almerii je sicer začela slabo in si po 24 minutah pridelala zaostanek dveh golov, obakrat je za goste zadel Leo Batistao. A so domači že v prvem polčasu poskrbeli za preobrat. Gol Ivana Martina in dva Artema Dovbika med 37. in 43. minuto so dali krila domačim, ki so v nadaljevanju le še potrdili zmago, zadela sta še Cristhian Stuani in Savio.