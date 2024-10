Lewandowski s hat-trickom do potrditve prvega mesta Barcelone

V devetem krogu španskega prvenstva smo že videli zmago Real Madrida, ki pa sta jo zasenčili poškodbi Viniciusa Juniorja in Daniela Carvajala. Slednji bo z igrišč odsoten dlje časa, saj gre za hujšo poškodbo kolena, sezona pa je zanj praktično že končana. Tudi nedelja, ko je Barcelona v gosteh odpravila Alaves, ni minila brez poškodb, že takoj na začetku prvega polčasa je zelenico zapustil Ferran Torres in se tako pridružil številnim poškodovancem na katalonski listi. To pa Barcelone ni zmedlo, nasprotniku so nasuli kar tri zadetke.