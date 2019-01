Barcelona jo je odnesla brez kazni, Levante prepozno vložil pritožbo

Nogometaši Barcelone so v osmini finala španskega kraljevega pokala izločili Levante s skupnim izidom 5:2. V gosteh so presenetljivo izgubili, na domačem stadionu Camp Nou pa so gladko slavili s 3:0. Vseeno pa je nad njihovim napredovanjem dolgo visela senca dvoma, saj je prišlo do zapleta. Kot smo že poročali, je po enem od tolmačenj pravil španske nogometne zveze (RFEF) prišlo do administrativne napake, ko je na prvi tekmi osmine finala za Barcelono nastopil mladi branilec Chumi, ki naj ne bi imel pravice nastopa. Vodstvo Barcelone je prepričano, da je vse v redu in so se opirali na 28. člen zakonika, ki je Chumiju omogočil igranje za prvo moštvo, kazen pa bi odslužil v moštvu, kjer je dobil kazen (Barca B).

Vodstvo Levanteja je uradno vložilo pritožbo, o kazni oziroma izključitvi je odločala sodnica španske zveze Carmen Perez. Po pregledu dokumentacije je ugotovila, da je bila pritožba Levanteja vložena prepozno (zamudili so 48-urni rok) in tako Barcelona ni kaznovana in čaka na žreb in tekmeca v četrtfinalu.