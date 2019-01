Barcelona v drugem polčasu strla odpor Leganesa

Barcelona je tako prišla do svoje 14. prvenstvene zmage, s čimer je ohranila pet točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem na drugem mestu madridskim Atleticom in še dodatnih pet točk več pred najhujšim rivalom na tretjem mestu Realom.



Varovanci Ernesta Valverdeja so v srečanje 20. kroga Primere division pred domačimi navijači na Camp Nouu krenili odločno in avtoritativno, z željo, da čimprej zatresejo mrežo Leganesa, ki se je v prvem polčasu osredotočil zgolj na branjenje lastnih vrat. V igri Barcelone je blestel nadarjeni francoski napadalec Ousmane Dembele, ki je tudi načel gostujočo mrežo v 32. minuti po lepi dvojni podaji z levim bočnim branilcem Jordijem Albo. Čeprav je imela Barca precej več od igre, pa do konca prvega polčasa ni uspela kronati terenske premoči s še kakšnim zadetkom.