Barcelona za El Clasico pripravila dres s kitajskimi pismenkami

Seveda bodo na dresih imena zapisana v obeh različicah, v običajni in kitajski pisavi (pismenkah) in ta del opreme bo zanesljivo postal eden vrednejših artiklov za nogometne zbiratelje. Pri Barceloni so sprejeli tako odločitev, kot so zapisali na klubski spletni strani, ker gre za poklon kitajskemu novemu letu, ki se začenja danes in bo trajalo do 24. januarja 2020. Na Kitajskem bo sicer leto 2019 po horoskopu leto prašiča.

To je prvič v zgodovini Barcelone, da so sprejeli takšno odločitev, da bo na hrbtu še drugačen napis, kot je bil do zdaj. Znano je, da imajo veliki evropski nogometni klubi, med njimi tudi Barca in Real, ogromno število navijačev na Kitajskem, ki tudi kupujejo klubske rekvizite in spremljajo vse, kar je povezano s klubom in igralci. Gre za velik posel, tako ima Barcelona letos v načrtu tudi poletno turnejo po Kitajski in Japonski.

V španskem pokalnem tekmovanju se bosta velika tekmeca, Barcelona in Real, pomerila v polfinalu, prva tekma bo danes na stadionu Camp Nou. V katalonskem moštvu je za tekmo prijavljen tudi kapetan Leo Messi, ki se je poškodoval na zadnji tekmi španskega prvenstva, a bo po zadnjem treningu jasno, ali bo pripravljen za sloviti El Clasico.