Barcelona opravila svojo nalogo in čaka na poraz Atletica

Barcelono le še malenkosti ločijo od naslova državnega prvaka. Svojo nalogo so zanesljivo opravili na gostovanju pri Alavesu. Zmagali so z 2:0, gola sta dosegla Carles Alena v 54. minuti in Luis Suarez, slednji je je uspešno izvedel enajstmetrovko, v 60. minuti. Gerard Piqueje sicer dosegel gol, a ga je glavni sodnik razveljavil, ker je po ogledu VAR ugotovil, da je žoga v roko zadela Tomasa Pino in se je odločil za enajstmetrovko. Katalonci se lahko že v sredo veselijo naslova, a le, če Valencia premaga madridski Atletico. Ob drugačnem razpletu bodo morali slavje še malce prestaviti.

tekma

Trener Ernesto Valverde je malce premešal udarno zasedbo, tudi zaradi prihajajoče polfinalne tekme Lige prvakov, ko se bo Barcelona pomerila s Tottenhamom. Na igrišče je poslal naslednjo enajsterico: Marc-Andre ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Pique, Samuel Umtiti, Sergi Roberto; Arturo Vidal, Sergio Busquets, Carles Alena, Ousmane Dembele, Luis Suarez, Philippe Coutinho. Na klopi je ostal Leo Messi, ki je nato v igro vstopil v 61. minuti namesto Dembeleja. Barcelona je neporažena že 22 tekem v La Ligi in je na zanesljivi poti, da osvoji naslov prvaka.

lestvica

Izid:

Alaves - Barcelona0:2 (0:0)