Barca odlično odprla tekmo, nato pa tudi trepetala za novo zmago

Barcini navijači so v zadnjem času zelo nezadovoljni. V glavnem z delom trenerja katalonskega ponosa Ernesta Valverdeja, ki se vse od lanskega izpada iz Lige prvakov proti Liverpoolu ni izkopal izpod plaza kritik. Svoje so k slabemu uvodu v tekmovalno sezono dodale tudi poškodbe. Poleg argentinskega virtuoza Lionela Messija so imeli ali še imajo zdravstvene težave tudi nekateri drugi Barcini prvokategorniki, med drugim tudi napadalec Luis Suarez. A vse to pred tekmo z Villarrealom, ki je v preteklosti že znal zagreniti življenje Kataloncem, ni bilo pomembno. Barca je proti gostom nujno potrebovala vse tri točke. Katalonci, ki so nastopili tudi z Lionelom Messijem v prvi postavi, so od prve minute prevzeli popoln nadzor nad tekmo, hitro zadeli, uspešen je bil Francoz Antoine Griezmann, in imeli že po petnajstih minutah dva gola prednosti, v drugo je namreč učinkovito zadel Arturo Melo. Za bolj predvidljivo nadaljevanje pa je z lepim zadetkom z večje oddaljenosti poskrbel veteran v ekipi rumene podmornice Santi Cazorla in na odmor sta tekmeca odšla ob minimalni katalonski prednosti (2:1). Barcelona, ki je odigrala na nivoju zgolj uvodnih dvajset minut tekme, je v drugem polčasu nekajkrat nevarno živela, gostje bi kaj lahko izenačili, a se v tem delu igre mreži nista tresli in Katalonci so le prišli do pričakovanega popolnega točkovnega izkupička za malce več miru v hiši ...



Izid:

Barcelona - Villarreal2:1 (2:1)

Griezmann 6. Artur 15.;Cazorla 41.