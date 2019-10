Barca četrtič zapored slavila v španskem prvenstvu

Baski se tekme s katalonskim velikanom nikakor niso ustrašili in so se v dvoboj s favoritom spustili brez predčasno slečenih hlač. Barcelona je sicer imela ves čas terensko pobudo, a brez konkretnih priložnosti pred domačimi vrati. Nogometaši Eibarja so imeli uvodoma celo lepše situacije pred golom, še posebej so bili nevarni ob prekinitvah. A kot je to običajno so se gostitelji preveč sprostili v napadu in vsaj za trenutek pozabili na obrambo, kar so gostje s hitrim protinapadom, Clement Lenglet je odlično zaposlil Antoineja Griezmanna ta pa sam stekel proti golu in v situaciji ena na ena (srečno) premagal domačega vratarja Srba Marka Dmitrovića , izkoristili z doseženim golom.

Prejeti zadetek gostiteljev, kar bi morda lahko pričakovali, nikakor ni razorožil ali (in) jih psihično dotolkel. Še naprej so ambiciozno napadali Barcina vrata, najlepšo priložnosti prvega dela pa so vendarle imeli še gostje, a je zviti poskusLionela Messija prebral Dmitrović. Zaradi prepovedanega položaja je Kataloncem ušel drugi gol na začetku drugega polčasa, ko je bil sicer uspešen Luis Suarez, a je VAR odkril, da je bil izkušeni Urugvajec za nekaj centimetrov najbližje od vseh vratarju Dmitrović in zadetek je upravičeno razveljavljen. Če je bila Barca večji del prvega polčasa neprepričljiva in kar malce plaha, pa so bili gostje v nadaljevanju precej bolj dominantni in z izrazitejšo terensko iniciativo, tako da je gol visel v zraku. In res, po kombinaciji v domačem kazenskem prostoru je gol zabil Messi in pol ure pred koncem je bil zmagovalec bolj ali manj odločen. Sploh, ker je nekaj minut kasneje hitro Barcino "kontro" po asistenci Messija zaključil še Suarez. in gostje so se že lahko veselili četrte zaporedne zmage v španskem prvenstvu.



Izid:

Eibar - Barcelona 0:3 (0:1)

Griezmann 13., Messi 58., Suarez 66.