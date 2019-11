Prvi proti zadnjemu: Barca do srečne zmage v predmestju Madrida

Leganes, ki domuje na periferiji Madrida, je v celotnem prvenstvu Primere Division zbral eno samo zmago, medtem ko je Barcelona na vrhu lestvice točkovno izenačena z madridskim Realom. Argentinski superzvezdnik Lionel Messi je pred reprezentančnim premorom pokopal Celto (4:1), ko je dosegel hat-trick, tudi tokrat pa bil prvi adut katalonskega stratega Ernesta Valverdeja, ki se mu (je) po neprepričljivih predstavah še nedavno tresel stolček. Po zmagah in prvem mestu na lestvici pa je Valverde veliko bolj miren. Še bolj po prepričljivi zmagi v Madridu, ko je padel letos zelo slabi Leganes. A gostitelji so bili proti liderju pričakovano zelo motivirani in na začetku niso slekli hlač, kot bi to morda pričakovali. Še več, Leganesje po fantastičnem zadetku Youssefa En-Nesyrija povedla z 1:0. Maročan je sprožil diagonalni strel in zadel nebranjeni del Barcinihvrat. Nemec Marc-Andre ter Stegen je le s pogledom pospremil žogo. Gostje so po prejetem golu hitro zagospodarili na travniku, vendar do izenačujočega zadetka nikakor niso prišli. Tekme pred in predvsem po reprezentančni pavzi so pregovorno nepredvidljive predvsem za ekipe sestavljene z zvezdniki iz vseh koncev in krajev, kar je dokazala neprepričljivaBarca, ki je do prva prave priložnosti prišla šele po pol ure, ko je z glavo poskusil Luis Suarez, a se je z bravuro na golu izkazal Pichu Cuellar.