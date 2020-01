'Nora' končnica Atletica in Barce, Katalonci potegnili 'ta kratko'

Španski superpokal tokrat poteka v obliki finalnega turnirja. Real je svoje že opravil z odlično predstavo in gladko zmago proti Valencii (3:1), Atletico in Barcelona pa sta se udarila v drugem polfinalu. Barca je po razočaranju v španskem prvenstvu, ko je zgolj remizirala (2:2) na gostovanju pri sosedu Espanyolu, izgubila samostojno prvo mesto na lestvici in je želela izboljšati "okus" s prestižno zmago proti vselej nevarnim Atletom iz Madrida, za katere je vnovič branil Slovenec Jan Oblak . Škofjeločan je v Madridu vse od sezone 2014/2015, od takrat pa je za Atletico zbral 172 nastopov. Na drugi strani trener aktualnih španskih prvakov Ernesto Valverde na razpolago ni imel svojega prvega čuvaja mreže, Nemca Marca Andreja Ter Stegna , na njegovo mesto je vskočil Brazilec Neto . Barcelona je bila v prvem polčasu veliko boljša, ves čas je diktirala tempo igri in imela nekaj zelo zrelih priložnosti. Še najlepšo je imel nekdanji član Atletica Antoine Grirezmann , a se je izkazal Oblak, ki je bil tudi sicer najboljši mož prvega polčasa. V končnici tega dela je bila precej živčna z obeh strani, a so se strasti pomirile in nogometaši so odšli ohladit glave v slačilnico.

Rdeče-beli so nadaljevanje začeli sanjsko. Takoj ko so začeli s sredine igrišča, so uprizorili bliskovito akcijo, ki jo je z golom zaključil kapetan Koke. Atleti so povedli pravzaprav že po nekaj sekundah igre v drugem polčasu. Barca je bliskovito izenačila, ko je bil v kazenskem prostoru spreten Lionel Messi in z natančnim strelom z desno nogo premagal nemočnega Oblaka (1:1). Argentinec je čez nekaj minut udaril ponovno, a je po ogledu VAR-a glavni sodnik, zaradi Messijevega igranja z roko, gol razveljavil. A so Katalonci regularen gol dosegli že v naslednjem napadu. Podal je Jordi Alba, poskus Luisa Suareza z glavo je Oblak še ubranil, a je na odbitek pritekel Griezmann in premagal svojega nekdanjega soigralca. Atleti, ki so po prejetem drugem golu povsem psihično padli, se lahko prav Škofjeločanu zahvalijo, da niso prejeli še kakšnega gola, saj je Barca navkljub rezultatskemu zasuku še naprej pritiskala. Varovanci Diega Simeonejaso po zaostanku povsem padli, bilo je vidno, da v končni uspeh ne verjamejo več in Katalonci so brez večjih težav kontrolirali tok dogodkov. Povsem nepričakovano po hitrem protinapadu pa so Atleti uspeli izenačiti. Neto je zrušil Angela Correo in rdeče-beli so dobili enajstmetrovko. Zanesljiv izvajalec je bil Alvaro Morata (2:2). Atleti so po izenačenju dobili krila, delovali so precej bolj pogumno in še pred koncem jim je uspel nov hiter protinapad, ko je podajo Morate kronal Correa in Atlete odpeljal v finale španskega superpokala.

Izid:

Barcelona -Atletico 2:3 (0:0)

Messi 51., Griezmann 60.; Koke 46., Morata 81./11m, Correa 86.