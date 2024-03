Barcelona ali Napoli? Spremljajte studio Lige prvakov z Ilićem in Jokićem

Prva tekma osmine finala med Napolijem in Barcelono se je končala brez zmagovalca. Za domače je bil uspešen Victor Osimhen , za Katalonce je meril natančno Robert Lewandowski . Kdo bo nocoj tisti nogometaš, o katerem se bo govorilo še nekaj časa. V studiu bomo nekaj časa namenili mlademu Yaminu Lamalu , ki šteje komaj 16 let, a ni zato nič manj pod pritiskom kot njegovi soigralci. Nekateri ga primerjajo z Lionelom Messijem , toda drugi menijo, da se je temu bolje izogniti.

Na tekmi v Neaplju je postal najmlajši nogometaš, ki je kadarkoli zaigral v izločilnih bojih tega tekmovanja, nocoj bi lahko postal najmlajši, ki bi se vpisal tudi med strelce. Nogometaš je blestel tudi na zadnji tekmi španskega prvenstva. "Ni pošteno, da ga primerjamo z Messijem. Nepošteno je primerjati kogarkoli ... z Messijem," je Xavi Hernandez povedal po tekmi z Mallorco, ki jo je odločil ravno 16-letnik. Barcelona se bo v lov na zmago podala tudi brez poškodovanih De Joonga , Gavija in Pedrija . Da poškodbe niso nikakršen izgovor in ne bodo odločilen faktor na tekmi, pa je prepričan strateg Kataloncev Hernandez.

Na drugi strani se bomo pri ekipi iz Neaplja posvetili Gruzijcu, ki so mu navijači Napolija nadeli vzdevek "Kvaradona" in s tem pokazali veliko spoštovanje, ki ga čutijo, do tega igralca. Khvicha Kvaratskhelia je na svoji prvi tekmi za moštvo v Serie A zadel in asistiral za zmago, v lanski sezoni pa je odigral tudi eno izmed najvidnejših vlog pri tem, ko so Neapeljčani po kar 33 letih prišli do tretjega naslova v italijanskem prvenstvu. V letošnji sezoni jim v domačem prvenstvu ne kaže najbolje, saj zasedajo trenutno sedmo mesto. Pod taktirko novega trenerja Calzone še niso poraženi, kar zagotovo odpira upanje na boljše nadaljevanje sezone. Najverjetneje tudi zaradi tega napadalni dvojec Osimhen Kvaratskhelia računa na boljši izkupiček ravno v Ligi prvakov.