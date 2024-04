Barcelona ali PSG?

Nocoj gre zares, bi lahko dejali. Popravnega izpita ni več, zato bosta nocojšnja četrtfinalista Lige prvakov na zelenici pustila svoje srce. Barcelona gosti PSG, na olimpijskem stadionu pa bo zagotovo precej vroče. Nogometno poslastico, ki jo boste lahko od 21. ure spremljali na Kanalu A in VOYO, bomo pospremili z bogatim studijskim delom, ko se bosta Sanji Modrić pridružila Bojan Jokić in Branko Ilić . Kdo bo srečni polfinalist, Barcelona prvič po petih letih premora in trinajstič v svoji zgodovini ali Parižani tretjič? Kaj menite?

V studiu bomo pod drobnogled vzeli tudi mladega Raphinha, ki je pred časom povedal: "Igrati za Barcelono so moje sanje in vse bom storil, kar je v moji moči, da tukaj ostanem še dolga leta." Dva zadetka je v sredo že zabil Parižanom, svoja prva v tem tekmovanju, in zagotovo se od njega veliko pričakuje tudi nocoj. "Odlični smo bili tako v obrambi kot v napadu, zato Parižani niso uspeli doseči več zadetkov. Luis Enrique opravlja odlično delo kot trener. Fantastičen se mi je zdel tudi takrat, ko je bil moj trener. Zahteva veliko, močno pritiska na nasprotnika vseh 90 minut tekme. Nasproti nam stoji eno najboljših moštev na svetu, zato bo zelo težko in precej zahtevno. Računamo na pomoč naših navijačev," pa je bil jasen Xavi Hernandez.