Barcelona ameriškemu skladu prodala še 15 odstotkov televizijskih pravic

Španski nogometni velikan Barcelona je ameriškemu skladu Sixth Street prodala še 15 odstotkov televizijskih pravic La Lige za obdobje naslednjih 25 let. Katalonci so istemu skladu že pred tem prodali 10 odstotkov, za kar so takrat iztržili 207,5 milijona evrov.

Zneska, ki ga je iztržil klub, iz Barcelone niso sporočili, španski tisk pa piše, da gre za približno 400 milijonov evrov. Barcelona se je že pred časom znašla v finančnih težavah, tudi zdaj pa zadolženi klub potrebuje svež kapital, saj so nazadnje na Iberski polotok pripeljali Poljaka Roberta Lewandowskega in Brazilca Raphinho, za kar potrebujejo 110 milijonov evrov. Lani avgusta je Joan Laporta, ki je novembra spet zasedel predsedniški stolček, razkril, da ima klub kar za 1,35 milijarde evrov dolgov. In prav zaradi finančnih težav je klub zapustil tudi dolgoletni prvi zvezdnik ekipe Argentinec Lionel Messi, ki je okrepil francoski PSG.