Barcelona po zmagi proti Elcheju še trdneje na vrhu lestvice

Lamine Yamal je Barco popeljal v vodstvo. FOTO: Profimedia

Katalonci so povedli že v šesti minuti, ko je Lamine Yamal po natančni globinski podaji Danija Olma sam premagal Inakija Peno, še do lanskega avgusta vratarja Barcelone, preden ga je ta dala na posojo Elcheju. A tekma se nato ni razvijala po pričakovanjih Barcelone, prejeti zadetek je domače motiviral in po uspešnem protinapadu je Alvaro Rodriguez izid poravanal. Gostje pa so še pred koncem polčasa uspeli odgovoriti, natančen je bil Ferran Torres.

Ferran Torres je dosegel drugi gol Barcelone. FOTO: Profimedia

Domači so bili nato v začetku drugega polčasa na pragu novega izenačenja, mrežo je zatresel Rodrigo Mendoza, vendar je bil njegov zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavljen in ostalo je pri vodstvu Barcelone. Usodo dvanajste ekipe španskega prvenstva je nato v 72. minuti zapečatil Marcus Rashord, ki je postavil končnih 3:1 za Katalonce. Blaugrana se je z zmago utrdila na vrhu lestvice, pred drugim Real Madridom ima ob tekmi več štiri točke prednosti. Galaktike v nedeljo čaka obračun z Rayem Vallecanom.

Atletico Madrid na gostovanju pri Levanteju iztržil zgolj točko FOTO: Profimedia

Že visokih deset točk pa za Katalonci zaostajajo nogometaši Atletico Madrida. Jan Oblak in soigralci so po evropski nalogi, ko so sredi tedna s porazom v zadnjem krogu zapravili možnosti za neposredno uvrstitev v nadaljevanje lige prvakov, danes na domači sceni lovili priključek z vodilnima favoritoma, Barco in mestnim tekmecem Realom, po drugi strani pa skušali pobegniti Villarrealu. Uspelo jim ni ne prvo ne drugo, saj se je dvoboj z ekipo s spodnjega dela lestvice končal brez golov. Oblakova ekipa je imela sicer rahlo terensko premoč, a je bila neučinkovita, spodrezala pa jih je tudi poškodba Alexandra Soerlotha, ki je moral že v 27. minuti po trčenju s tekmecem zapustiti igrišče.

Jan Oblak FOTO: Profimedia

Zgolj remi pa je iztržil tudi četrtouvrščeni Villarreal. Pravzaprav se je rešil pred porazom, saj je Osasuna vodila, točko pa je rumeni podmornici zagotovil Gerard Moreno v 70. minuti. Do treh točk pa je uspelo priti zadnjeuvrščenemu Oviedu, ta je doma z 1:0 premagal Girono. Že v petek si je spodrsljaj privoščil Espanyol, peto moštvo lestvice je doma klonilo proti Alavesu.

