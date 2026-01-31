Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Barcelona po zmagi proti Elcheju še trdneje na vrhu lestvice

Nadrud, 31. 01. 2026 20.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž. STA
Ferran Torres je dosegel drugi gol Barcelone.

Nogometaši Barcelone so v 22. krogu španske La lige gostovali pri Elcheju in vpisali pomembno zmago. Dvanajsto ekipo prvenstva so ugnali s 3:1, s tem pa se utrdili na vrhu lestvice. Pred Realom Madridom imajo štiri točke prednosti, še šest več pa pred madridskim Atleticom, ki je na gostovanju pri Levanteju iztržil zgolj remi.

Lamine Yamal je Barco popeljal v vodstvo.
Lamine Yamal je Barco popeljal v vodstvo.
FOTO: Profimedia

Katalonci so povedli že v šesti minuti, ko je Lamine Yamal po natančni globinski podaji Danija Olma sam premagal Inakija Peno, še do lanskega avgusta vratarja Barcelone, preden ga je ta dala na posojo Elcheju.

A tekma se nato ni razvijala po pričakovanjih Barcelone, prejeti zadetek je domače motiviral in po uspešnem protinapadu je Alvaro Rodriguez izid poravanal. Gostje pa so še pred koncem polčasa uspeli odgovoriti, natančen je bil Ferran Torres.

Ferran Torres je dosegel drugi gol Barcelone.
Ferran Torres je dosegel drugi gol Barcelone.
FOTO: Profimedia

Domači so bili nato v začetku drugega polčasa na pragu novega izenačenja, mrežo je zatresel Rodrigo Mendoza, vendar je bil njegov zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavljen in ostalo je pri vodstvu Barcelone.

Usodo dvanajste ekipe španskega prvenstva je nato v 72. minuti zapečatil Marcus Rashord, ki je postavil končnih 3:1 za Katalonce.

Blaugrana se je z zmago utrdila na vrhu lestvice, pred drugim Real Madridom ima ob tekmi več štiri točke prednosti. Galaktike v nedeljo čaka obračun z Rayem Vallecanom.

Atletico Madrid na gostovanju pri Levanteju iztržil zgolj točko
Atletico Madrid na gostovanju pri Levanteju iztržil zgolj točko
FOTO: Profimedia

Že visokih deset točk pa za Katalonci zaostajajo nogometaši Atletico Madrida. Jan Oblak in soigralci so po evropski nalogi, ko so sredi tedna s porazom v zadnjem krogu zapravili možnosti za neposredno uvrstitev v nadaljevanje lige prvakov, danes na domači sceni lovili priključek z vodilnima favoritoma, Barco in mestnim tekmecem Realom, po drugi strani pa skušali pobegniti Villarrealu.

Uspelo jim ni ne prvo ne drugo, saj se je dvoboj z ekipo s spodnjega dela lestvice končal brez golov. Oblakova ekipa je imela sicer rahlo terensko premoč, a je bila neučinkovita, spodrezala pa jih je tudi poškodba Alexandra Soerlotha, ki je moral že v 27. minuti po trčenju s tekmecem zapustiti igrišče.

Jan Oblak
Jan Oblak
FOTO: Profimedia

Zgolj remi pa je iztržil tudi četrtouvrščeni Villarreal. Pravzaprav se je rešil pred porazom, saj je Osasuna vodila, točko pa je rumeni podmornici zagotovil Gerard Moreno v 70. minuti.

Do treh točk pa je uspelo priti zadnjeuvrščenemu Oviedu, ta je doma z 1:0 premagal Girono. Že v petek si je spodrsljaj privoščil Espanyol, peto moštvo lestvice je doma klonilo proti Alavesu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi, 22. kroga La lige:

Espanyol - Alaves 1:2 (1:1)

Oviedo - Girona 1:0 (0:0)

Osasuna - Villarreal 2:2 (2:1)

Levante - Atletico Madrid 0:0
(Jan Oblak je branil za Atletico celo tekmo)

Elche - Barcelona 1:3 (1:2)

la liga špansko prvenstvo nogomet atletico madrid jan oblak barcelona

Nov spodrsljaj Bayerna, tekmo odločil hrvaški čudežni deček

Dana White ima nov projekt, ki prihaja na VOYO

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Slovenska študentka osvaja Balkan
Slovenska študentka osvaja Balkan
vizita
Portal
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Res potrebujete razstrupljanje?
Res potrebujete razstrupljanje?
cekin
Portal
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Ali se lov na popuste res splača?
Ali se lov na popuste res splača?
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
moskisvet
Portal
Ste vedeli? Ljudje nismo edini, ki jih socialna omrežja poneumljajo
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
okusno
Portal
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
voyo
Portal
Tisti čudni občutek
Kmetija
Kmetija
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506