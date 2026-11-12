Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Navijači Barcelone bodo lahko po smrti našli mir na prenovljenem stadionu Camp Nou

Barcelona, 12. 11. 2026 18.09 pred 36 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA K.I.
Camp Nou

Španski nogometni velikan Barcelona bo na stadionu Spotify Camp Nou uredil prostor, v katerem bodo lahko navijači tudi po smrti ostali povezani s svojim klubom. Projekt Memorial FC Barcelona predvideva 26.000 niš za shranjevanje žar in 9000 spominskih plošč. Prvo fazo naj bi odprli konec leta 2027, drugo pa sredi leta 2028.

Spominski prostor bo obsegal približno 1500 kvadratnih metrov v bližini severne tribune stadiona. Žare bodo namestili za velikimi poslikavami, ki bodo prikazovale pomembne trenutke iz zgodovine kluba. Spominske plošče z imeni in osebnimi sporočili bodo na stekleni steni z osvetlitvijo LED. Prostor bo imel lasten vhod z ulice, ob tekmah pa bo dostopen tudi iz notranjosti stadiona, je poročala katalonska La Vanguardia. "Moja babica si je pred mnogimi leti želela, da bi bila pokopana ob igrišču Barcelone in bi lahko tudi po smrti poslušala gole svojega kluba. To željo deli veliko navijačev," je ob predstavitvi projekta povedala podpredsednica kluba Maria Elena Fort.

Camp Nou
Camp Nou
FOTO: Profimedia

Večna zvestoba klubu bo imela svojo ceno. Zakup niše za deset let bo stal 2490 evrov, za 25 let 4990 evrov, za 50 let pa 5990 evrov. Letno vzdrževanje bo stalo 70 evrov, pri čemer je prvo leto vključeno v ceno. Žara in administrativna ureditev bosta stali dodatnih 180 evrov. Navijači bodo lahko zakupili tudi spominske plošče. Desetletni zakup bo stal 490 evrov, 25-letni 890 evrov, 50-letni pa 990 evrov. Za doplačilo 50 evrov bo mogoče izbrati prestižnejšo lokacijo, za dodatnih 100 evrov pa ploščo namestiti ob plošči ene od klubskih legend.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju La Vanguardie je bilo po navedbah kluba že rezerviranih oziroma zakupljenih okoli 1000 od predvidenih 26.000 niš. Med prvimi, ki so izrazili željo po takšnem počivališču, je tudi nekdanji kapetan Barcelone Tente Sanchez, ki je po poročanju radijske mreže Cadena SER napovedal, da bi rad imel svoje posmrtne ostanke na stadionu. Klub je projekt predstavil v sodelovanju s podjetjem Mes Que Un Memorial SL. Navijači bodo lahko zakup uredili tudi za časa življenja, prostor pa bo namenjen hrambi žar tako navijačev kot njihovih družinskih članov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Barcelona Spotify Camp Nou nogomet spominski prostor navijači memorial

Švica kot klub, Oblak z najlepšo možno popotnico

24ur.com Razkrit spektakularen nov dizajn kultnega Camp Noua
24ur.com Nogometaši Barcelone še lep čas ne bodo igrali na Camp Nouu
24ur.com Nova neizpolnjena obljuba Barcinega vodstva: Camp Nou ne bo tako hitro odprt
24ur.com Barcelona za obnovo Camp Noua zbrala skoraj milijardo in pol evrov
24ur.com Barcelona spremenila načrte glede stadiona Camp Nou
24ur.com Barcelona se končno vrača na Camp Nou
24ur.com Bo cilj Toura 2024 v Nici?
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hideonbush
12. 11. 2026 18.57
Ne ves kaj je bol zalostno, to da to omogočajo ali to da bojo nekateri dejansko to kupli
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Njen dojenček je v prvih petih tednih šestkrat potreboval bolnišnično zdravljenje
Kako naj oče govori o čustvih, če sam ni imel te izkušnje doma
Kako naj oče govori o čustvih, če sam ni imel te izkušnje doma
To je darilo, ki ga otroci ne bodo odložili že po nekaj dneh
To je darilo, ki ga otroci ne bodo odložili že po nekaj dneh
Otroka, ki ju je kraljevi par vzgajal stran od žarometov: kdo sta Lady Louise in James?
Otroka, ki ju je kraljevi par vzgajal stran od žarometov: kdo sta Lady Louise in James?
zadovoljna
Portal
Šokantne obtožbe proti Kylie Jenner, to je povedala nekdanja hišna pomočnica
Retrogradni Merkur se končuje: za ta 4 znamenja prihaja veliko olajšanje
Retrogradni Merkur se končuje: za ta 4 znamenja prihaja veliko olajšanje
Tako zaljubljena sta danes Anja in Gašper Širovnik
Tako zaljubljena sta danes Anja in Gašper Širovnik
Zakaj smo utrujeni, tudi ko nismo počeli nič napornega
Zakaj smo utrujeni, tudi ko nismo počeli nič napornega
vizita
Portal
Po 50. letu teh pet živil ni priporočljivo jesti vsak dan: strokovnjaki opozarjajo na njihove učinke
Ali uživanje mesa res zvišuje raven testosterona
Ali uživanje mesa res zvišuje raven testosterona
Tišina, umikanje in razdražljivost: znaki, da se mladostnik morda spopada z večjo stisko, kot si predstavljamo
Tišina, umikanje in razdražljivost: znaki, da se mladostnik morda spopada z večjo stisko, kot si predstavljamo
Ljudje, ki vse življenje počnejo to, imajo lahko precej manjše tveganje za Alzheimerjevo bolezen
Ljudje, ki vse življenje počnejo to, imajo lahko precej manjše tveganje za Alzheimerjevo bolezen
cekin
Portal
Ljubljana ni prva: v tej slovenski občini je povprečna plača kar 2256 evrov neto
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
Prihodnji tedni so za številne upokojence najtežji
Prihodnji tedni so za številne upokojence najtežji
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
moskisvet
Portal
Huda nesreča zvezdnika: reševalci so morali razrezati streho dirkalnika, da so ga rešili
Nad vojaškim oporiščem zagledali skrivnostni predmet z lovkami
Nad vojaškim oporiščem zagledali skrivnostni predmet z lovkami
Skupaj 43 let, brez poroke in še vedno zaljubljena: 'Še vedno je tako čeden, osrečuje me'
Skupaj 43 let, brez poroke in še vedno zaljubljena: 'Še vedno je tako čeden, osrečuje me'
Ta funkcija vam daje lažen občutek varnosti: resnica je precej neprijetna
Ta funkcija vam daje lažen občutek varnosti: resnica je precej neprijetna
dominvrt
Portal
Kuhinjska krpa smrdi tudi po pranju? Razlog vas bo morda presenetil
Zato je sosedov oleander lepši od vašega: večina naredi isto napako pred zimo
Zato je sosedov oleander lepši od vašega: večina naredi isto napako pred zimo
Če ogrevanje čez dan ugašate, preverite, ali delate drago napako
Če ogrevanje čez dan ugašate, preverite, ali delate drago napako
Bi zdržali brez trgovine? Živila z dolgim rokom uporabe, ki jih je pametno imeti doma
Bi zdržali brez trgovine? Živila z dolgim rokom uporabe, ki jih je pametno imeti doma
okusno
Portal
Jesenski sadež, ki skriva veliko več, kot si mislite: Iz njega pripravite odličen kompot
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
Mojmir navdušeno: 'Tak krožnik je za prestižno kuharsko šolo'
Mojmir navdušeno: 'Tak krožnik je za prestižno kuharsko šolo'
Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
voyo
Portal
Ne joči, Peter
Zajčji nasip
Zajčji nasip
Dolina miru
Dolina miru
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2073