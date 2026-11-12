Navijači Barcelone bodo lahko po smrti našli mir na prenovljenem stadionu Camp Nou

Spominski prostor bo obsegal približno 1500 kvadratnih metrov v bližini severne tribune stadiona. Žare bodo namestili za velikimi poslikavami, ki bodo prikazovale pomembne trenutke iz zgodovine kluba. Spominske plošče z imeni in osebnimi sporočili bodo na stekleni steni z osvetlitvijo LED. Prostor bo imel lasten vhod z ulice, ob tekmah pa bo dostopen tudi iz notranjosti stadiona, je poročala katalonska La Vanguardia. "Moja babica si je pred mnogimi leti želela, da bi bila pokopana ob igrišču Barcelone in bi lahko tudi po smrti poslušala gole svojega kluba. To željo deli veliko navijačev," je ob predstavitvi projekta povedala podpredsednica kluba Maria Elena Fort.

Camp Nou FOTO: Profimedia

Večna zvestoba klubu bo imela svojo ceno. Zakup niše za deset let bo stal 2490 evrov, za 25 let 4990 evrov, za 50 let pa 5990 evrov. Letno vzdrževanje bo stalo 70 evrov, pri čemer je prvo leto vključeno v ceno. Žara in administrativna ureditev bosta stali dodatnih 180 evrov. Navijači bodo lahko zakupili tudi spominske plošče. Desetletni zakup bo stal 490 evrov, 25-letni 890 evrov, 50-letni pa 990 evrov. Za doplačilo 50 evrov bo mogoče izbrati prestižnejšo lokacijo, za dodatnih 100 evrov pa ploščo namestiti ob plošči ene od klubskih legend.

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