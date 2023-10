Barcelona bo preiskala obtožbe novega rasističnega žaljenja Viniciusa

Incident naj bi se zgodil v sodnikovem podaljšku, ko je brazilski napadalec zapuščal igrišče. 23-letnik si je vzel čas, da zapusti zelenico, na stadionu večnih tekmecev je tudi zaploskal domačim navijačem, ki v njegovi potezi očitno niso uživali. Sledili so glasni žvižgi, protesti in mogoče/verjetno nove rasistične žaljivke v smeri igralca, ki jih je v Španiji deležen že lep čas. Po tokratnem incidentu je Barcelona objavila zagotovilo, da bo obtožbe preiskala.

"Barcelona bo vedno branila vrednote nogometa in športa. Mednje spada spoštovanje do nasprotnika in preiskali bomo vsakršno žaljenje na osnovi rasizma, ki naj bi se zgodilo," so zapisali v katalonskem klubu. Tudi španska La Liga je na družbenih omrežjih objavila namero, da stori enako. Vinicius je bil tarča tovrstnih žaljivk tudi na lanskem derbiju na Barceloninem Camp Nouu. Minuli teden je Brazilec pohvalil španski klub Sevillo, ki se je v podobnem primeru hitro odzvala in identificirala navijača, ki je žalil Viniciusa na tekmi, ki se je zaključila z izidom 1:1.