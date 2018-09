Messi vstopil s klopi, nato pa Barci pomagal rešiti zgolj remi

Camp Nou je bil v manjšem šoku že kakšno uro pred tekmo z Athleticom iz Bilbaa, ko je postalo jasno, da v prvi postavi poleg Sergia Busquetsani niti prvega zvezdnika Lionela Messija. Trener Ernesto Valverde je ekipo po precejšnji blamaži in porazu z zadnjeuvrščenim Leganesom (1:2) sredi tedna premešal še močneje od pričakovanj in od prve minute ponudil priložnost novincema Arturu Vidalu in Clementu Lengletu, medtem ko je Sergi Roberto"nadomeščal" Busquetsa, na Messijev položaj pa se je preselil Philippe Coutinho.

Ravno Brazilec je bil v osrčju prve resnejše akcije na tekmi in v drugi minuti po tem, ko se je prebil za hrbet obrambi, padel v stiku z branilcem rdeče-belih, a je sodnik Jaime Latre s sodelavci zgolj odmahnil z roko in ni preveril videoposnetka. V sedmi minuti je odlično s prostega strela poskusil Luis Suarez, a bil za las nenatančen. Nato so se prebudili tudi Baski, ki so do 17. minute večkrat zapretili golu Marca-Andreja ter Stegna, najresneje Inaki Williams, ki je najprej "lobal" Nemca in zgrešil gol, nato pa ga že preigral, a ga je pred praznim golom ustavil Vidal.

Susaeta in De Marcos poskrbela za žvižge

Tudi Unai Simon v vratih Athletica je bil razpoložen in po tem, ko je Vidal lepo našel Suareza, je ustavil poskus Urugvajca, ki je ostal povsem sam pred njegovimi vrati. Po tem, ko je bil Simon kos še enemu strelu Suareza na svoji bližnji vratnici, je Camp Nou obnemel: Raul Garcia in Ousmane Dembele sta na 30 metrih od vrat trčila, v čakanju na sodniški žvižg pa je Markel Susaetas predložkom s strani našel Oscarja de Marcosa, ki je v padcu premagal Ter Stegna. De Marcos bi bil v prepovedanem položaju, če ne bi "zaspal" v zadnjih tednih neprepoznavni Gerard Pique. Do polčasa je z glavo poskusil še Coutinho, a je bil Simon spet kos nalogi, Barcini nogometaši pa so se do tedaj že naposlušali vedno glasnejših žvižgov.

Kot prvi pa s klopi Barce ni vstopil Messi, temveč Busquets, ki je po nedavnem podaljšanju pogodbe ob ovacijah s tribun zamenjal poškodovanega Roberta. Argentinec je nekaj minut kasneje, natančneje v 55. minuti, le vstopil. Barcelona je iz minute v minuto bolj stiskala obroč okoli vrat levov in v 62. minuti je s polvolejem prečko zadel Coutinho, odbitek pa je komično v lastno glavo poslal Suarez. Prosti strel Messija so Baski v 72. minuti odbili s črte vrat, Williams pa bi lahko v enem naslednjih (proti)napadov po še eni napaki Piqueja odločil dvoboj, a ga je dohitel Nelson Semedo. V 77. minuti se je že zdelo, da za goste ni rešitve, a je Messi po izmenjavi podaj z Jordijem Albo zadel vratnico, v naslednjem napadu pa je še enkrat za las zgrešil.

Šele v 84. minuti je domačim navijačem vsaj malce odleglo, ko je Argentinčev strel z desne strani najprej ubranil Simon, Argentinec pa je nato v sredini našel samega Munirja El Haddadija, ki je bil na zelenici šele nekaj minut, za sicer povsem zasluženo izenačenje. Kmalu se je baskovska mreža spet tresla, toda po akciji Piqueja in Suareza je bil Urugvajec v trenutku strela v prepovedanem položaju. Najbližje zadetku je bil po izmenjavi podaj z Messijem v 91. minuti Ivan Rakitić, toda z ugodnega položaja udaril prek vrat. Messi je igrišče zapustil z ostrimi protesti na račun glavnega sodnika, ki mu je po tem, ko mu je večkrat pokazal, da naj odide v slačilnico, pokazal rumeni karton.

Izid 7. kroga Primere Division:

Barcelona ‒ Athletic Bilbao 1:1 (0:1)

El Haddadi 84.; De Marcos 41.

Real Sociedad ‒ Valencia 0:1 (0:1)

Gameiro 36.

Rayo Vallecano ‒ Espanyol 2:2