Protestniki pred otvoritvijo Camp Noua opozarjali na kršitev delavskih pravic

Sindikat delavcev je v torek organiziral protest številnih delavcev pred novim Camp Nouom. Podjetji Ekstreme Works in Limak naj bi po njihovem mnenju skoraj 50 delavcev na gradbišču "poslali v rodne države brez zagotovil plačila".
Predstavnik sindikata Carlos del Barrio je španskim medijem dejal, da so "nekateri več kot leto dni delali po 12 ur na dan, sedem dni na teden". Dodal je, da mnogi od omenjenih delavcev nimajo urejenih dokumentov. "Od trenutka, ko bodo stopili na turško zemljo, bodo izgubili pravico, da branijo svoje pravice," je še dodal.
Delavci zahtevajo, da jih prijavijo na zavodu za zaposlovanje, vodstvo Barcelone pa po njegovih besedah ni uslišalo njegovih želja. "Zavedamo se, da čutijo velik pritisk, da odprejo stadion, vendar tega ne smemo storiti na račun vseh delavskih pravic," je zaključil del Barrio.
