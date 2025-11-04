Protestniki pred otvoritvijo Camp Noua opozarjali na kršitev delavskih pravic

Barcelona bo ta teden odprla prenovljen stadion Camp Nou, a le za trening nogometašev, na katerem bodo na tribunah prisotni tudi navijači katalonskega kluba. Velika želja vodstva kluba je sicer bila, da bi moštvo uradne tekme na delno odprtem in prenovljenem stadionu igralo že od začetka aktualne sezone, a zaradi zamud so uradno odprtje že večkrat prestavili. Za nov zaplet v javni sagi so poskrbeli delavci, ki so v torek protestirali pred Camp Nouom.