Barcelona četrti dres posvetila visoki zmagi nad Real Madridom

Šlo je za tekmo 12. kroga španskega prvenstva v sezoni 2005/06, ko je Barcelona na stadionu Santiago Bernabeu slavila s 3:0. Po četrt ure igre je Katalonce v vodstvo popeljal Samuel Eto'o, v drugem polčasu pa je dvakrat zabil Ronaldinho in si za svojo predstavo prislužil stoječe ovacije domačih navijačev.

Barca je takrat na kolena spravila 'galaktike', ki so bili na papirju najmočnejše moštvo na svetu. Napad so sestavljali Ronaldo, Robinho in Raul, za njimi pa sta tekmo začela David Beckham in Zinedine Zidane. V obrambni vrsti sta med drugimi igrala Roberto Carlos in Sergio Ramos, v vratih pa je bil Iker Casillas.