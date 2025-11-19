Svetli način
Nogomet

Barcelona četrti dres posvetila visoki zmagi nad Real Madridom

Barcelona, 19. 11. 2025 12.14 | Posodobljeno pred 3 urami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
12

Barcelona je natanko 20 let po zgodovinski zmagi s 3:0 proti Real Madridu predstavila četrti dres, ki ga bodo nogometaši blaugrane nosili to sezono. "Na ta dan nam je nogomet dal trenutke, ki jih je nemogoče opisati z besedami," so zapisali ob predstavitvenem videoposnetku dresa, ki z detajli spominja na omenjen El Clasico.

Ronaldinho in Samuel Eto'o
Ronaldinho in Samuel Eto'o FOTO: AP

Šlo je za tekmo 12. kroga španskega prvenstva v sezoni 2005/06, ko je Barcelona na stadionu Santiago Bernabeu slavila s 3:0. Po četrt ure igre je Katalonce v vodstvo popeljal Samuel Eto'o, v drugem polčasu pa je dvakrat zabil Ronaldinho in si za svojo predstavo prislužil stoječe ovacije domačih navijačev.

Barca je takrat na kolena spravila 'galaktike', ki so bili na papirju najmočnejše moštvo na svetu. Napad so sestavljali Ronaldo, Robinho in Raul, za njimi pa sta tekmo začela David Beckham in Zinedine Zidane. V obrambni vrsti sta med drugimi igrala Roberto Carlos in Sergio Ramos, v vratih pa je bil Iker Casillas.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nogomet ustvarja zgodbe, ki jih je nemogoče opisati z besedami. Tekme, ki postanejo umetnost. Zadetki, ki jih proslavljamo in pomnimo. Ta El Clasico je bil več kot tekma. Nogomet je umetnost," so skozi videoposnetek predstavitve novega četrtega dresa sporočili pri katalonskem velikanu.

Dres spominja na klasičen domači dres Barcelone, ima vertikalne modre in rdeče črte. A te niso povsem ravne, oblikovane naj bi bile tako, kot je žoga potovala pri vseh treh zadetkih na omenjeni tekmi. V notranjosti dresa so natisnjene številke 14, 58 in 77. Gre za minute, v katerih so nogometaši Barcelone na tekmi proti Real Madridu dosegli zadetke.

nogomet barcelona dres real madrid el clasico
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sirhakel7
19. 11. 2025 15.13
Pa dobro ok, če so se tako odločili. Itak je rivalstvo med kluboma tako, da se non-stop malo špikajo... V bistvu je to po mojem mnenju celo pozitivno tako za ene kot za druge, ker potem tekme nikoli niso dolgočasne.
ODGOVORI
0 0
gasilec78
19. 11. 2025 14.28
-1
Sam Camp Nou ko bo dokončan bo pa baje najlepši in najmodernjejši ter največji stadion na svetu. Menda 105.000 kapaciteta, to pa je noro res.
ODGOVORI
2 3
golobnadob
19. 11. 2025 14.31
+3
Zadel si kapaciteto, ostalo si brcnil v temo.
ODGOVORI
5 2
gasilec78
19. 11. 2025 14.35
+1
Edino kar se lahko strinjam s tabo je tvoj nick name, to si pa odlično zadel
ODGOVORI
2 1
Heprk
19. 11. 2025 13.52
-7
otroska poteza manjsega kluba.
ODGOVORI
3 10
golobnadob
19. 11. 2025 13.47
-4
Real bi lahko imel cele kolekcije posvečene zmagam nad Barcelono. Vendar je le gospodski klub in ne rabi teh otročjih iger.
ODGOVORI
4 8
manucao
19. 11. 2025 13.25
-7
Torej provocirajo na vsakem koraku in tudi na najbolj podel način. Vse to je samo trik, toda karma ih bo na koncu povozila.
ODGOVORI
4 11
Joško s Krasa
19. 11. 2025 13.06
+7
Še Frenka ne vašega si daste namesto grba,pa ste zmagali🫠
ODGOVORI
9 2
Kolllerik
19. 11. 2025 12.55
+5
Premagati to gnilo, skorumpirano zlo nogometa je vedno velika zmaga ne zgolj Barce, ampak tudi vsega vesoljnega nogometa....
ODGOVORI
11 6
cripstoned
19. 11. 2025 12.26
-12
Obsedenci brez meja haahahahha...v tem letu je dobro zalaufal NEGREIRA vse ostalo je zgodovino...4.dres bi morali posvetiti danes ze pokojnemu NEGREIRI brez katerega ne bi bilo 9 naslovov LALIGE...neverjetno kaksna obsedenost vecno 2.spanskega kluba z najvecjim klubom vseh casov..
ODGOVORI
3 15
Loptass
19. 11. 2025 14.49
+3
Ko si pri obsedencih brez meja, najprej stopi do ogledala.
ODGOVORI
4 1
