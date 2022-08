Barcelona de Jongu grozi s tožbo, želi mu prekiniti pogodbo

Na dan, ko se je Dani Alves dokončno poslovil od kluba za katerega je zaigral na 431 tekmah, je ta novica ostala v senci novega poglavja v zdaj že vojni med vodstvom kluba in njegovim igralcem Frankiejem de Jongom. Nizozemcu namreč njegov trenutni delodajalec dolguje približno 18 milijonov evrov, saj je leta 2020 podpisal dogovor, ki je njegovo plačo v sezonah 2020/21 in 2021/22 znižal za omenjeni znesek. Ta denar naj bi de Jong potem prejel med letoma 2022 in 2026.

Domnevno kriminalno dejanje

V istem času so pogodbe podaljšali tudi Clement Lenglet, Gerard Pique in Andre ter Stegen. To so bile ene zadnjih odločitev odhajajočega predsednika kluba Josepa Bartomeuja, pred odstopom celotne uprave, ki je takrat vodila klub. Barcelona naj bi se z omenjenimi igralci tudi pogovarjala o njihovih pogodbah, vendar ni znano, če je ubrala enak pravni pristop, kot v primeru de Jonga. Zdaj David Orenstein v časniku The Athletic poroča, da je Barcelona Nizozemcu pred enim mesecem poslala pismo v katerem mu grozi s tožbo. Sedanje vodstvo kluba namreč meni, da podaljšanje pogodbe ni legalno in želi ugotoviti kdo je kriv za domnevno kriminalno dejanje. Čeprav verjamejo, da je je večina krive doma pred vrati prejšnje uprave, so de Jongovim predstavnikom zagotovil, da je tudi on lahko delno odgovoren za nelegalna dejanja.