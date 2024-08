Barcelona do druge zmage v španskem prvenstvu

Lamine Yamal je Barceloni zagotovil vodstvo v 25. minuti, ko je po strelu od daleč z veliko sreče zadel s pomočjo branilca Athletica. Po ogledu posnetka glavnega sodnika so v 42. minuti gosti dobili enajstmetrovko, ki jo je zanesljivo izkoristil Ohian Sancet. Katalonci so morali dolgo čakati na zadetek odrešitve v drugem polčasu, potem ko so po vrsti zapravljali priložnosti. Predvsem Robert Lewandowski je dvakrat zadel okvir vrat, enkrat pa mu je sijajno strel obranil Alex Padilla.

Je pa izkušeni Poljak na svoj račun prišel v 75. minuti in v mrežo pospravil odbito žogo po posredovanju Padille. Za Lewandowskega je bil to tretji zadetek v prvenstvu. Barcelona je ob Celti iz Viga, ta je v petek premagala Valencio (3:1), zdaj na vrhu s šestimi točkami, sledita pa Villarreal in Osasuna s po štirimi. Prvi je v petek v gosteh ugnal Sevillo z 2:1, druga pa je pozno popoldne premagala Mallorco z 1:0.