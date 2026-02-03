Naslovnica
Nogomet

Španski drugoligaš pošteno namučil Barcelono

Albacete, 03. 02. 2026 22.59 pred 12 dnevi 2 min branja 162

Avtor:
A.M.
Albacete - Barcelona

Španski drugoligaš Albacete, ki je v osmini finala državnega pokalnega tekmovanja senzacionalno izločil Real Madrid, je v četrtfinalu gostil Barcelono. Katalonci novega presenečenja niso dopustili, v polfinale so se prebili z izidom 1:2, a bili predvsem v končnici tekme vse prej kot prepričljivi.

Hansi Flick je kljub na papirju nekoliko lažjemu nasprotniku v ogenj poslal veliko večino prvokategornikov, prvi pa je zapretil Marcus Rashford, a bil za las premalo natančen. Barcelona je nadzorovala potek prvega polčasa, veliko priložnosti si sicer ni ustvarila, kljub temu pa pred odhodom na odmor zabila. Domačo obrambo sta v 39. minuti izigrala Frenkie de Jong in Lamine Yamal, ki je premagal vratarja.

Hitro po začetku nadaljevanja je bil blizu drugega zadetka gostov Dani Olmo, kar ni uspelo njemu, pa je v 56. minuti Ronaldu Arauju, ki je bil po Rashfordovi podaji iz kota najvišji v domačem kazenskem prostoru in žogo z glavo preusmeril v mrežo. Za Barco sta bila nato še nevarna Olmo in rezervist Ferran Torres, do svoje prave priložnosti pa so prišli tudi domačini, a je bil rezervist, sicer junak tekme proti kraljevemu klubu, Jefte Betancor premalo natančen. Omenjeni napadalec je v 84. minuti stresel mrežo gostov, njegov zadetek pa se zaradi prepovedanega položaja ni vpisal v statistiko.

Domačini so bili vse bolj nevarni in bili za to nagrajeni v 87. minuti. Jose Lazo je pred vrata blaugrane poslal odličen predložek, Javi Moreno pa je močno sprožil z glavo in premagal Joana Garcio. Albacete je vse moči usmeril v napad, nato prejel neregularen zadetek, kasneje pa bil blizu izenačenja, a je žogo z golove črte z glavo izbil Gerard Martin in poskrbel, da se je Barcelona prebila v polfinale. V tekmovanju so tako ostali le še prvoligaši. Na preostalih četrtfinalnih obračunih bo Alaves gostil Real Sociedad, Valencia bo doma pričakala Athletic Bilbao, Betis pa Atletico Madrid.

Albacete - Barcelona
Albacete - Barcelona
FOTO: AP

Kraljevi pokal, četrtfinale, izid:

Albacete – Barcelona 1:2 (0:1)

Moreno 87.; Yamal 39., Araujo 56.

nogomet kraljevi pokal albacete barcelona
KOMENTARJI162

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mptour
05. 02. 2026 09.17
Kako je sodnik dvignil roke, ker je mislil, da bo Albacete izenačil, pol jih pa hitro spusti, ko je Martin izbil. Madridski plačanec.
Odgovori
+6
7 1
cripstoned
04. 02. 2026 19.49
Torej se strinjamo vsi da je vceraj bil albacete pokraden kljub temu da so pri ropaloni igrali prvokategorniki...pa tako ste bili glasni farsici glede albaceteja na koncu pa vam sodnik odloci vse hahahahaa...
Odgovori
-13
5 18
NoriSušan
04. 02. 2026 20.16
Torej se vsi strinjamo da Usrandrid na nepošten način dobiva penale in goljufa klube v la ligi. Tko pametni navijači Penal Usrandrida nakonc pa potrebujete rdeče kartone in 10minut podaljška in penal za komaj zmago 2:1 z pomočjo sodnikov hahahahahah. Vas je Albacete nascal Barca je pač svoja liga. Še ena sezona brez trofeje se nalaga. Tiho in nazaj v jamo jokat
Odgovori
+11
12 1
Lucky
04. 02. 2026 18.24
V kratkem bi naj odstopil Laporta. Po nekaterih anketah, je trenutno v udobnem vodstvu. Vrjetn se bo začelo pranje umazanga perila. Trenutni uspehi grejo na roko Laporti. Resen nasprotnik je verjetno samo Font. Ta pa že obljublja, ka vse bo prpelu. Obljubljal bo tud Laporta. Men Alvarez ne diši. Sploh, ker je tretji kandidat po anketah, bančnik, katerega ime si nism zapomnu zaračunal, da tud Laporta deluje z 400 miljončkov minusa.
Odgovori
+8
10 2
NoriSušan
04. 02. 2026 20.19
Iskreno povedano kdor kol bo se men zdi ok Laporta zna še kej narest nuca cajt valda. Font tud ne zgleda napačen. Kar se Alvareza tiče se mi zdi idealn za nadomestit Lewo. Ne vem a je še kdo boljša opcija razen Erling ki je pa verjetno še enkrat dražji. Maš še koga v mislih. Glede minusa pa nekako razumem glede vsega kar se dogaja. Se bo tudi to uredilo kmalu po novicah sodeč
Odgovori
+5
5 0
Lucky
04. 02. 2026 21.02
Če Kane hoče prit, sm za njega. Podobna zgodba, kot z Lewo. Je pa pr vseh vprašanje plače. Alvarez ma drobiž golov že proti Rashfordu. Vsekakor bi koštal preko 100 miljončkov. Eni pravjo 150.
Odgovori
+5
5 0
Luigi Taveri II.
05. 02. 2026 08.42
Enako za Kanea, ker Alvarez bo verjetno predrag
Odgovori
+5
5 0
NoriSušan
05. 02. 2026 09.49
Tud Kane je huda opcija bi bil hud naveza z Marcusom ja. Edin se mi zdi mal drag. Bi reku da se išče kakšna dolgoročna rešitev pa mlajša haha
Odgovori
+3
3 0
Maxx365
04. 02. 2026 16.06
Zaradi pristranskega sojenja in kontroverznih odločitev, s katerimi je oškodoval Barcelono na tekmi s Sociedadom je bil kaznovan najbolj znan sodnik bele madridske mafije, Gil Manzano, ki od takrat še ni sodil tekme LaLige. Španska sodniška komisija je ugotovila, da je skozi celotno tekmo sodil v škodo Barce, Solerju zaradi brutalnega prekrška dosodil rdeči karton šele na posredovanje Vara in da je neupravičeno razveljavil gol Fermina, čeprav je bil pred tem storjen očiten prekršek nad Olmom, četudi si je situacijo ogledal na posnetku. Žal to Barci veliko ne pomaga, ker ji teh točk ne bo povrnil nihče. Očitno je, da perezovi podkupljeni sodniki skušajo na vse možne načine preprečiti Barci naslov prvaka Lalige.
Odgovori
+12
16 4
NoriSušan
04. 02. 2026 16.19
To se ve ampak mi smo bolši od sodnikov
Odgovori
+7
9 2
Luigi Taveri II.
04. 02. 2026 16.58
Zdaj bo moral Perez rotirati tudi s sodniki
Odgovori
+10
12 2
NoriSušan
04. 02. 2026 17.12
Lahoza iz penzije poklicat
Odgovori
+3
5 2
Kolllerik
04. 02. 2026 18.09
Fora je v tem, da so ti,, sodniki,, kaznovani le z prepovedjo sojenja za en krog, kolikor sem videl. Točke pa gredo v nič. Če se še spomnite prve tekme Barce v samem startu druge in zadnje sezone pod Xavijem... Ko je Soto Grado oškodoval Barco za zmago in dve točki, ker ni dosodil očitnega penala nad Araujem v končnici tekme. Tudi on je dobil komaj en krog prepovedi sojenja, medtem ko točk Kataloncem ni povrnil nihče
Odgovori
+8
9 1
NoriSušan
04. 02. 2026 20.20
Hja sej pri Realu pa obratna slika se pa vidi kje so banda
Odgovori
+4
4 0
Kolllerik
04. 02. 2026 15.45
Po spletu je zaokrožila fotka realovega sodnika Munuere, kako je od veselja dvignil obe roki v zrak ob skorajšnjem zadetku drugoligaša, do katerega pa zaradi odbijanja žoge pred gol črto s strani Martina ni prišlo. Žalostno. In medtem, ko je zadnjič udarec v ledvico Diaza pomenil penal za mbappeja v 98. minuti, identičen udarec v ledvico Yamala za Munuero ni pomenil več, kot samo prekršek. Bahrabe madridske goljufive
Odgovori
+12
15 3
NoriSušan
04. 02. 2026 16.20
In kje je kripl a to zanika hahaha. Nič novega na žalost Kollerik s tem se borimo že desetletje in pol
Odgovori
+8
9 1
Kolllerik
04. 02. 2026 16.31
Nori 👍,... pri fotki od sodnika sicer dopuščam možnost ponaredka z pametnimi orodji. Pri prekršku nad Yamalom
Odgovori
+8
9 1
Kolllerik
04. 02. 2026 16.38
.... pa je vse jasno. Za Barco penala ne sme biti, oziroma le izjemoma
Odgovori
+9
10 1
NoriSušan
04. 02. 2026 16.46
Kollerik to je vse jasno. Morjo držat neko mejo ane. Če jih Realu dajo 20 Barca max 4 dobi pa magar d mu odsekajo noge. In pol teli beli neki lajajo pa jodlajo o krajah sodnikih pa varu pa take fore. Se vid kje iscejo argumente
Odgovori
+7
8 1
NoriSušan
04. 02. 2026 16.47
Sicer pa vsaj AI nisem še vidu no. Odkar se je sodnik iz var sobe na finalu superpokala kuj zadru d more Frankie rdečega dobit vem kok je ura.
Odgovori
+7
8 1
Joško s Krasa
04. 02. 2026 17.30
Dober posnetek sem ga videl,ampak komentarji so da je roke dvignil,ko je vaš igralec žogo odbil,to je sodnik z Lessijevem kipom na dvorišču in fresko v dnevni sobi.
Odgovori
-6
1 7
NoriSušan
04. 02. 2026 17.48
In? Mi ne poznamo nobenega Lessija? To misliš na tistega psa? On z Barco nima nič Joškec. Tako da sodnik naj ima njegov kip in fresko.
Odgovori
+2
3 1
Kolllerik
04. 02. 2026 18.02
Hja, pri teh klovni res nikoli ne veš, I so res toliko slepi, ali zadrti, morda oboje.
Odgovori
+4
5 1
Kolllerik
05. 02. 2026 10.36
Dopolnilo: sem si še enkrat ogledal posnetek tekme. In da, Munuera JE v pričakovanju drugega zadetka Albaceteju vzignil za trenutek obe roki v zrak!! Pa mu je Martin s tistim podbojem žoge od gol črte hitro pokvaril veselje
Odgovori
+1
1 0
Joško s Krasa
04. 02. 2026 14.57
Zelo,zelo blizu je tisti zgodnje pomladanski večer,ko boste spet jokali ob izpadu iz LP . Tam ne bo Munuere,tam bosta Marčinjak in Peljto.
Odgovori
-9
3 12
NoriSušan
04. 02. 2026 15.15
Ajde Joškica mala spat pejd k vas bo Benfica spet obrala. Se že ve da vam Trubin zabija gole. Kje mate spodno mejo. Sodniki se niti ne skrivajo kok vam pomagajo. Oropat morte Rayo. Celta pa Albacete sta vam pokazala kje vam je mesto. Čim je mal bolša ekipa pa pošteni sodniki vas ni na mapi. Kater tretjeligaš vas bo v nasledno osramotil če se ne boste kar sami naprej. Sam še hišniki pa medicinske sestre vm letos niso dal gola. Nazaj v jamo
Odgovori
+10
11 1
Luigi Taveri II.
04. 02. 2026 13.53
V Albacetu je začel menda svojo nogometno pot Iniesta
Odgovori
+8
10 2
ViscaB
04. 02. 2026 13.33
Ena zanimivost verjetno dkoraj noben ne ve ampak ko sta nazadnje igrala barca in albacete se je pisalo leto 2005 tisto leto je barca osvojila naslov, ampak gre za dogodek ki se je zgodil v 70+minuti, namreč v igro je vstopil mali čudežni deček nekaj minut je po podaji ronaldinja lobav vratarja albaceteja in dosegel prvi gol v laligi, vse ostalo je zgodovina. Veste o kom je govora-goat!
Odgovori
+12
16 4
Jevgenij Suhov
04. 02. 2026 13.49
vemo to, prelepa akcija, polna domišljije, tako Ronaldinha kot Messija…
Odgovori
+9
11 2
Luigi Taveri II.
04. 02. 2026 13.51
Poimensko bo treba...tu so tudi beli profili
Odgovori
+11
12 1
Luigi Taveri II.
04. 02. 2026 12.52
manucao je še eden izmed navijačev belih sanitarij, ki ne loči posoje od nakupa...
Odgovori
+11
14 3
Luigi Taveri II.
04. 02. 2026 13.00
Gre za posojo...to pomeni za telebane Al Hilal je prodal Cancela Barceloni, ta ga pa lahko ob koncu te sezone vrne ob predložitvi računa
Odgovori
+13
14 1
Jevgenij Suhov
04. 02. 2026 13.09
garancija velja do prve tekme..😄
Odgovori
+11
12 1
Kolllerik
04. 02. 2026 13.23
🤣🤣🤣
Odgovori
+9
10 1
NoriSušan
04. 02. 2026 14.23
Saj navija za bele se ve
Odgovori
+6
7 1
26250440
04. 02. 2026 12.28
Mene veseli ,da je Barca včeraj rešila čast 1 lige in vsaj delno sprala eno največjih sramot v Španskem nogometu...
Odgovori
+11
14 3
NoriSušan
04. 02. 2026 14.23
Eno večjih je rekel. Največjo bodimo iskreni
Odgovori
+6
7 1
26250440
04. 02. 2026 14.56
ne pozabi Alcoyones,ki je bil 3 liga...
Odgovori
+8
9 1
26250440
04. 02. 2026 12.25
Včasih Barcelona zmaga tudi s slabo igro,tako kot Real velikokrat zmaga z nepoštenim sojenjem in prevarami na in ob igrišču in v VAR sobah..Zmaga je zmaga...
Odgovori
+12
15 3
Luigi Taveri II.
04. 02. 2026 12.21
In koliko igralcev La Masie je bilo na tekmi, klopi in poškodovanih, da lahko primerjamo z Arbeolovo najmočnejšo in najbolšjo nogometno šolo proti istemu drugoligašu ?
Odgovori
+13
14 1
Kolllerik
04. 02. 2026 12.11
Vesel sem za Marca Bernala, da se uveljavlja in za Martina. Škoda, da nismo videli Roonyja. Za Cancela zaenkrat še ni pohvale
Odgovori
+12
13 1
Luigi Taveri II.
04. 02. 2026 12.14
Cancelo je zdaj bolj kot kak produkt realove nogometne šole, če sem prav razumel manucaa
Odgovori
+14
15 1
drimtim
04. 02. 2026 11.53
Jokanje hejterjev Barse na vsakem koraku.Nič novega na vseh frontah so zadaj za Barsino mladino.Držite se raje kvalifikacij v LP.
Odgovori
+14
16 2
Kolllerik
04. 02. 2026 11.50
Ni mi jasno, kako so lahko na Sofa scoru najbolje ocenili Arauja, ko pa je celo tekmo briljiral Yamal. Že res, da je kakšen duel tudi izgubil, toda število vrhunskih podaj svojim soigralcem v kazenski nasprotnika, Ferranu naprimer in Olmu, ostaja visoko.
Odgovori
+7
10 3
Loptass
04. 02. 2026 11.58
Mogoče je eden izmed članov senata, ki podeljujejo ocene igralcem tudi manucao. Potem je logično malo nižja ocena za nahajpanega drugega Fatija 😂
Odgovori
+8
11 3
Kolllerik
04. 02. 2026 12.03
🤣🤣👍
Odgovori
+8
10 2
mmickica
04. 02. 2026 12.12
Meni se pa zdi, da je Yamal to tekmo vzel zelo z rezervo, tako malo podcenjevalno. Na čase se je spozabil in zaigral tako kot zna, podaje in to..., na čase pa se je kar ustavil in se mu enostavno ni ljubilo niti stopiti. Medtem ko je Araujo bil res odličen, vsaj meni se je zdelo tako.
Odgovori
+8
9 1
26250440
04. 02. 2026 12.26
Fati pri Monacu letos 7 golov,Vinko pri Realu v laligi 5 golov...
Odgovori
+9
10 1
Kolllerik
04. 02. 2026 13.18
Se strinjam, da je bil Araujo odličen. Vendar pa je Yamal igral celo tekmo in odlično podajal
Odgovori
+5
6 1
NoriSušan
04. 02. 2026 14.24
Ampak je Lamine je kral svaka čast se je dvignu. Naj gre po zlato žogo
Odgovori
+2
3 1
NoriSušan
04. 02. 2026 14.24
Vinko je itak finished
Odgovori
+3
4 1
Luigi Taveri II.
04. 02. 2026 11.49
Perez bi rad pred Bernabeom pred koncem predsedovanja postavil kip Lahoza in Manzana za zasluge in pripadnost klubu
Odgovori
+13
15 2
Jevgenij Suhov
04. 02. 2026 12.09
jp, in to v merilu I:1000 oblečena v belo in obešeno bosta imela p3d3rtašo bele barve z grbom madrida, roke pa usmerjene proti točki za izvajanje enajstmetrovke…⚽️
Odgovori
+8
10 2
Loptass
04. 02. 2026 12.11
P3d3rtašno in POS terminalom.
Odgovori
+10
11 1
Luigi Taveri II.
04. 02. 2026 12.15
🤭🤭🤭
Odgovori
+8
9 1
Luigi Taveri II.
04. 02. 2026 11.41
Barcelona je oprala en del sramote ki jo kraljevi klub dela kralju
Odgovori
+10
15 5
Luigi Taveri II.
04. 02. 2026 11.39
Danes je pricurljala slika Juda Bellingham s kisikovo masko , ko je doma spremljal četrtfinale pokala...
Odgovori
+10
15 5
Kolllerik
04. 02. 2026 11.51
Zgleda, da je realista tudi stisnilo za luft 😁
Odgovori
+8
10 2
Kolllerik
04. 02. 2026 13.18
Zlasti pa zapirača
Odgovori
+5
6 1
mmickica
04. 02. 2026 11.37
Hvalabogu za zmago, čeprav bi morala biti samoumevna, ampak za Barco to nikakor ni. Zadnjih 15 minut so pozabili, da tekma še traja in so samo opazovali nasprotnika, kako je začel drveti po igrišču. Nekako v smislu, saj je že mimo, rešeno, zmagali, juhu...! Pa ni bilo in ni dosti manjkalo, da bi se opekli in to samo zaradi neodgovorne igre v zadnjih minutah. To me pa zdaj že pošteno jezi, sem kar nehala gledat par minut pred koncem...
Odgovori
+8
13 5
cripstoned
04. 02. 2026 11.50
Vse kar je bilo samoumevnega je bila pomoc munuere...takoj ko sem videl da on sodi svoji ropaloni sem vedel da je na vidiku nova kraja...in nisem se motil...in to z a ekipo debela sodniska pomoc v pokalu hahahahhaha...to ste vi ROPALONA
Odgovori
-19
3 22
Kolllerik
04. 02. 2026 11.53
Flick je po tej tekmi pošteno priznal, da tako veliko število izgubljenih priložnosti ni več naključje. Spomnimo: Brugge v LP,
Odgovori
+10
12 2
Kolllerik
04. 02. 2026 11.58
.... na tej tekmi je Barca kar 4 x zatresla okvir gola Belgijcev. Takrat smo še mislili, da je šlo za naključje. No, potem so se zgodili Real Sociedad, pa zadnjič Oviedo in sedaj Albacete. Gre torej za vzorec in Flicka lahko upravičeno skrbi. Ker v Ligi Prvakov popusta ne bo
Odgovori
+9
12 3
Kolllerik
04. 02. 2026 11.59
mmicka, a ni zadnjih 15. minut imel Lewa tisto sijajno priložnost in potem še Ferran razveljavljen zadetek? Igra torej ni tko neodgovorna kot neučinkovita
Odgovori
+5
8 3
Jevgenij Suhov
04. 02. 2026 12.12
kripsl, ti, ki v vsakem postu o Barceloni pišeš o neki pomoči, a ti lahko najdeš koga , ki bi pomagal tebi???? Verjetno zelo težko, a treba se je potruditi…🪼
Odgovori
+10
12 2
mmickica
04. 02. 2026 12.16
Kaj pa vem, Kollerik. Odvisno kako gledaš na vse. V napadu še naredijo nekaj, ampak ne zadenejo, v obrambi pa tema. Tudi napadalci bi morali sodelovati v obrambi, pa se nobenemu niti skočit ne da, ko ima nasprotnik prosti strel iz kota in podobno. Meni to deluje neodgovorno.
Odgovori
+7
8 1
Luigi Taveri II.
04. 02. 2026 12.16
Govora je o realizaciji
Odgovori
+7
8 1
Kolllerik
04. 02. 2026 13.22
Saj to je takšen način rizične igre s tako visoko postavitvijo. Torej, če pokasirajo kak gol ali dva in hkrati ob tem spredaj zabijajo. Kot pravi broj 1, gre za (slabo) realizacijo
Odgovori
+3
4 1
mmickica
04. 02. 2026 13.40
Ta slaba realizacija postaja vse slabsa.😵‍💫
Odgovori
+4
5 1
NoriSušan
04. 02. 2026 14.24
Bravo mmikica odlično se strinjam
Odgovori
+3
3 0
cripstoned
04. 02. 2026 11.36
Kaksno laganje farsicev...do vecera bo albacete tisti ki je imel pomoc hahahahhaa ...ni vam pomoci farsici samo da gledate te kraje v korist svoje sodniske sramote da ne propade in da vlagatelji ne izgubijo vlozen denar...ROPALONA
Odgovori
-15
4 19
NoriSušan
04. 02. 2026 14.25
Kripl kar je samoumevmo je da si bolan pa da mors u begne mal
Odgovori
+6
6 0
