Španski drugoligaš pošteno namučil Barcelono

Hansi Flick je kljub na papirju nekoliko lažjemu nasprotniku v ogenj poslal veliko večino prvokategornikov, prvi pa je zapretil Marcus Rashford, a bil za las premalo natančen. Barcelona je nadzorovala potek prvega polčasa, veliko priložnosti si sicer ni ustvarila, kljub temu pa pred odhodom na odmor zabila. Domačo obrambo sta v 39. minuti izigrala Frenkie de Jong in Lamine Yamal, ki je premagal vratarja.

Hitro po začetku nadaljevanja je bil blizu drugega zadetka gostov Dani Olmo, kar ni uspelo njemu, pa je v 56. minuti Ronaldu Arauju, ki je bil po Rashfordovi podaji iz kota najvišji v domačem kazenskem prostoru in žogo z glavo preusmeril v mrežo. Za Barco sta bila nato še nevarna Olmo in rezervist Ferran Torres, do svoje prave priložnosti pa so prišli tudi domačini, a je bil rezervist, sicer junak tekme proti kraljevemu klubu, Jefte Betancor premalo natančen. Omenjeni napadalec je v 84. minuti stresel mrežo gostov, njegov zadetek pa se zaradi prepovedanega položaja ni vpisal v statistiko.

Domačini so bili vse bolj nevarni in bili za to nagrajeni v 87. minuti. Jose Lazo je pred vrata blaugrane poslal odličen predložek, Javi Moreno pa je močno sprožil z glavo in premagal Joana Garcio. Albacete je vse moči usmeril v napad, nato prejel neregularen zadetek, kasneje pa bil blizu izenačenja, a je žogo z golove črte z glavo izbil Gerard Martin in poskrbel, da se je Barcelona prebila v polfinale. V tekmovanju so tako ostali le še prvoligaši. Na preostalih četrtfinalnih obračunih bo Alaves gostil Real Sociedad, Valencia bo doma pričakala Athletic Bilbao, Betis pa Atletico Madrid.