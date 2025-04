Barcelona do minimalne zmage nad Leganesom

Prvi polčas med Leganesom in Barcelono se je kljub atraktivni igri končal brez golov. Edini gol na tekmi je nato padel že v začetku drugega polčasa. Obetavno akcijo je začel Brazilec Raphinha, s podajo je iskal prvega strelca španske lige Roberta Lewandowskega, podajo pa je skušal prestreči Jorge Saenz, vendar je žogo pri tem nehote poslal v lastno mrežo.

V 70. minuti smo sicer videli še en zadetek in domači nogometaši so se že veselili izenačenj, vendar se je izkazalo, da je bil gol dosežen iz prepovedanega položaja. Izid se do konca tekme ni več spremenil in Barcelona je vknjižila nove tri točke.