Barcelona dolgo časa vodila, na koncu pa se je morala zadovoljiti s točko proti Granadi

Zaostanek varovancev Xavija Hernandeza za večnimi rivali in vodilno ekipo španskega prvenstva Realom iz Madrida (46 točk) zdaj znaša velikih 14 točk. Pred Barcelono so še Sevilla, ki ima devet točk več, a je odigrala tekmo manj od Kataloncev in Madridčanov, ter Betis (33), Real Sociedad (33) in Atletico Madrid (32). Vse omenjene ekipe z izjemo Sociedada tekme 20. kroga še čakajo.

Atletico slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka se bo v nedeljo doma pomeril z vročim Villarrealom (štiri zaporedne zmage), Betis pa bo prav tako v nedeljo gostil Rayo Vallecano.

Na današnjih prvih dveh tekmah sta bili na domačih zelenicah uspešni ekipi Levanteja in Reala Sociedada. Zadnjeuvrščeni Levante je za prvi komplet treh točk v sezoni premagal Mallorco z 2:0, gol manj pa je ob zmagi doseglo moštvo Sociedada proti Celti iz Viga.

Špansko državno prvenstvo, 20. krog (sobotne tekme), izidi:

Levante - Mallorca 2:0 (0:0)

Real Sociedad - Celta Vigo 1:0 (1:0)

Granada - Barcelona 1:1 (0:0)