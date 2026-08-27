Barcelona doma nadigrala Athletic in se zavihtela na vrh La Lige

Strelca za Barcelono sta bila Raphinha v zaključku prvega polčasa in Fermin v zaključku drugega. V drugem polčasu je za domače prvič zaigral tudi zadnja okrepitev Rodri. Po dveh krogih so neporažene le štiri ekipe. Poleg Barcelone še Real Madrid, ki je sinoči v zaostali tekmi prvega kroga premagal Real Sociedad (4:1), ter Sevilla in Betis.

Slednji bo v naslednjem krogu to nedeljo gostil Real Madrid, Sevilla bo dan prej igrala doma z Atletico Madridom, Barcelono pa v ponedeljek zvečer čaka Rayo Vallecano na Nou Campu.