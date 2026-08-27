Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Barcelona doma nadigrala Athletic in se zavihtela na vrh La Lige

Barcelona, 27. 08. 2026 23.14 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M STA
Barcelona - Athletic Bilbao

Nogometaši Barcelone nadaljujejo brezhiben uvod v novo sezono španskega prvenstva. Na prvi domači tekmi so z 2:0 premagali Athletic iz Bilbaa. Blaugrana je pred domačimi navijači goste popolnoma nadigrala, a zavoljo nezbranosti pred golom ostala brez višje zmage. Varovanci Hansija Flicka so tako skočili na vrh ligaške razpredelnice.

Barcelona - Athletic Bilbao
Barcelona - Athletic Bilbao
FOTO: Profimedia

Strelca za Barcelono sta bila Raphinha v zaključku prvega polčasa in Fermin v zaključku drugega. V drugem polčasu je za domače prvič zaigral tudi zadnja okrepitev Rodri. Po dveh krogih so neporažene le štiri ekipe. Poleg Barcelone še Real Madrid, ki je sinoči v zaostali tekmi prvega kroga premagal Real Sociedad (4:1), ter Sevilla in Betis.

Slednji bo v naslednjem krogu to nedeljo gostil Real Madrid, Sevilla bo dan prej igrala doma z Atletico Madridom, Barcelono pa v ponedeljek zvečer čaka Rayo Vallecano na Nou Campu.

Izidi španske La Lige, 27. avgust:

Celta Vigo - Osasuna 1:2 (1:0)
Aspas 14.; Barja 54., Budimir 64.

Barcelona - Athletic Bilbao 2:0 (1:0)
Raphinha 37., Fermin Lopez 82.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
laliga barcelona athletic bilbao drugi krog

Žreb skupin LP ni razočaral, v ospredju Šeško proti Oblaku

24ur.com Barcelona z zmago nad Atleticom izkoristila spodrsljaj Reala
24ur.com Atleti ohranili serijo zmag z enajstmetrovko v končnici, Barca komaj do točke
24ur.com Barcelona v drugem polčasu do zmage v Valladolidu
24ur.com Barcelona na vročem gostovanju v Getafeju samo remizirala
24ur.com Barcelona doma razbila Newcastle, Atletico kljub porazu napredoval
24ur.com Barcelona z odlično igro povsem nadigrala Napoli za osmino finala lige Europa
24ur.com Barcelona in Real uspešno preskočila svoji oviri
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kylie Jenner razkrila, ali si s Timothéejem želi otroke
Ali materino mleko res ve, da je dojenček bolan?
Ali materino mleko res ve, da je dojenček bolan?
Kaj storiti, ko se po rojstvu otroka oddaljiš od starih prijateljev?
Kaj storiti, ko se po rojstvu otroka oddaljiš od starih prijateljev?
Tajči s tremi sinovi odpotovala v Pariz
Tajči s tremi sinovi odpotovala v Pariz
zadovoljna
Portal
Zvezdnik Lakersov se je skrivaj poročil, nato pa obiskal Slovenijo
Romanca, ki polni naslovnice: Kim in Lewis vse bolj zaljubljena
Romanca, ki polni naslovnice: Kim in Lewis vse bolj zaljubljena
Košček raja, ki je videti kot iz pravljice
Košček raja, ki je videti kot iz pravljice
Skoraj 30 let po kultnem filmu sta videti takole
Skoraj 30 let po kultnem filmu sta videti takole
vizita
Portal
Izgubila je 85 kilogramov, a jo je čakal šok
Stiskanje v grlu in ščitnica: kdaj je potreben pregled?
Stiskanje v grlu in ščitnica: kdaj je potreben pregled?
Nova študija razkriva, da manj sladkorja v otroštvu zmanjša tveganje za raka v odrasli dobi
Nova študija razkriva, da manj sladkorja v otroštvu zmanjša tveganje za raka v odrasli dobi
Ali naša generacija določa dolgoživost in naše zdravje?
Ali naša generacija določa dolgoživost in naše zdravje?
cekin
Portal
Pri katerih poklicih mladi najhitreje presežejo 2.000 evrov neto? Nekateri do te plače pridejo že v nekaj letih
Pokojnina pride vsak mesec, a strokovnjaki opozarjajo na drugo težavo
Pokojnina pride vsak mesec, a strokovnjaki opozarjajo na drugo težavo
Stanovanje ali 200.000 evrov na računu? Dilema, ki deli ljudi
Stanovanje ali 200.000 evrov na računu? Dilema, ki deli ljudi
Dolly Parton ni obogatela le z glasbo: ena poslovna odločitev ji je prinesla milijone
Dolly Parton ni obogatela le z glasbo: ena poslovna odločitev ji je prinesla milijone
moskisvet
Portal
Umrla je kraljica pik: njene nenavadne vizije so postale svetovno znana umetnost
Ali je prijateljica tvoje bivše prepovedan sadež?
Ali je prijateljica tvoje bivše prepovedan sadež?
Luka Dončić in Playboyeva zajčica: zgodba, ki je pritegnila tuje medije
Luka Dončić in Playboyeva zajčica: zgodba, ki je pritegnila tuje medije
Mislil je, da gre za migreno, preiskava pa je razkrila agresivni tumor
Mislil je, da gre za migreno, preiskava pa je razkrila agresivni tumor
dominvrt
Portal
Ne pospravite kopalnih brisač, preden ne naredite tega
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Namesto doma za starejše ji je uredila nekaj veliko boljšega
Namesto doma za starejše ji je uredila nekaj veliko boljšega
Ali kovanec v zemlji res pomaga sobnim rastlinam?
Ali kovanec v zemlji res pomaga sobnim rastlinam?
okusno
Portal
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
Ko boste poskusili to pecivo, boste razumeli, zakaj je tako priljubljeno
Ko boste poskusili to pecivo, boste razumeli, zakaj je tako priljubljeno
Lazanja še nikoli ni bila tako preprosta: vse sestavine gredo v en lonec
Lazanja še nikoli ni bila tako preprosta: vse sestavine gredo v en lonec
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
voyo
Portal
Diana
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907