Barcelona doma nadigrala Athletic in se zavihtela na vrh La Lige

Strelca za Barcelono sta bila Raphinha v zaključku prvega polčasa in Fermin v zaključku drugega. V drugem polčasu je za domače prvič zaigral tudi zadnja okrepitev Rodri. Po dveh krogih so neporažene le štiri ekipe. Poleg Barcelone še Real Madrid, ki je sinoči v zaostali tekmi prvega kroga premagal Real Sociedad (4:1), ter Sevilla in Betis.
Slednji bo v naslednjem krogu to nedeljo gostil Real Madrid, Sevilla bo dan prej igrala doma z Atletico Madridom, Barcelono pa v ponedeljek zvečer čaka Rayo Vallecano na Nou Campu.
Izidi španske La Lige, 27. avgust:
Celta Vigo - Osasuna 1:2 (1:0)
Aspas 14.; Barja 54., Budimir 64.
Barcelona - Athletic Bilbao 2:0 (1:0)
Raphinha 37., Fermin Lopez 82.
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