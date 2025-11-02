Svetli način
Nogomet

Barcelona doma odpravila Elche, zaostanek za Realom zmanjšala na 5 točk

Barcelona, 02. 11. 2025 18.50 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
L.M.
Blaugrana je v enajstem krogu španske LaLige doma gostila Elche. Za varovance Hansija Flicka je bilo pomembno, da se poberejo po porazu na El Clasicu. Katalonci so hitro povedli, a nato nekaj časa tudi trpeli. Na seznamu strelcev je bil znova tudi Lamine Yamal.

Barcelona je v tekmo krenila s slabo popotnico po porazu na nedeljskem El Clasicu. Med igralski kader sta se na veselje Hansija Flicka vrnila Dani Olmo in Robert Lewandowski. Postava domače blaugrane je ostala dokaj nespremenjena v primerjavi z zadnjo ligaško tekmo. Edini menjavi sta bili Pau Cubarsi, ki je mesto v začetni postavi prepustil Ronaldu Arauju, in Marc Casado, ki je nadomestil poškodovanega Pedrija

Domači so kmalu prevzeli pobudo in že v deveti minuti tudi povedli. Lamine Yamal je dosegel svoj tretji ligaški zadetek v letošnji sezoni. Igralci Elcheja so storili napako v izgradnji igre, ki jo je izkoristil Alejandro Balde in lepo zaposlil svojega 18-letnega soigralca, ki je rutinirano premagal nekdanjega vratarja Barcelone, Inakija Peno, in svoji ekipi prinesel vodstvo.

Lamine Yamal
Lamine Yamal FOTO: AP

Že čez tri minute pa je vodstvo povišal Ferran Torres. Gostje zopet niso bili dovolj dobri v obrambi in dovolili Ferminu Lopezu, da je prišel do žoge v nevarnem položaju. Najboljši strelec blaugrane v letošnji sezoni je poslal mikavno žogo čez kazenski prostor, ki jo je pričakal Torres in jo pospravil v prazno mrežo. 

Ob koncu prvega polčasa so gostje rezultat znižali na 2:1. Barcelona je preveč tvegala s svojo visoko postavljeno obrambno linijo. To je izkoristil Rafa Mir, ki se je spretno izognil prepovedanemu položaju in s prefinjenim strelom premagal domačega vratarja Wojciecha Szczesnyja. V sodnikovem podaljšku je imel Torres zopet lepo priložnost, da poveča vodstvo, vendar se je gostujoči vratar izkazal z izredno obrambo. Na odmor so Katalonci odšli z minimalnim vodstvom.

Rafa Mir
Rafa Mir FOTO: AP

V začetku druge polovice je Elche dobro pariral domačinom. Katalonci so si pripravili eno lepo priložnost, Marcus Rashford je pobegnil obrambi, prišel v lep položaj za strel, vendar je meril mimo vrat. V 55. minuti so gostje skoraj prišli do izenačenja, znova je bil v glavni vlogi Rafa Mir. Španec je s svojim plasiranim strelom dobro ogrozil domača vrata, žoga je celo oplazila prečko.

Kazen za zgrešeno priložnost pa je prišla v 61. minuti. Rashford je dobil žogo na levi strani kazenskega prostora in z izredno močnim strelom ob vratarjevi bližnji vratnici svoji ekipi vrnil prednost dveh golov. Fermin je vpisal še drugo asistenco na tekmi. V 78. minuti je imel novo lepo priložnost Yamal, ki pa je grdo zgrešil.

Marcus Rashford in Fermin Lopez
Marcus Rashford in Fermin Lopez FOTO: AP

Barcelona je tekmo do konca privedla dokaj samozavestno. Gostje si niso pripravili resnejših priložnosti in Katalonci so vpisali nove tri točke. Za igralca srečanja je bil izbran Rashford, ki je dosegel še peti gol v letošnji sezoni. Blaugrana je z zmago zaostanek za vodilnim Realom zmanjšala na pet točk, Elche pa še vedno zaseda deveto mesto na lestvici španske LaLige. Katalonski ponos v sredo čaka gostovanje pri Club Bruggeju v novem krogu elitne Lige prvakov.

Izidi 11. kroga španske LaLige

Levante - Celta Vigo 1:2 (0:1)

Alaves - Espanyol 2:1 (2:0)

Barcelona - Elche 3:1 (2:1)

barcelona la liga lamine yamal
