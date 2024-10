Barcelona doživela prvi poraz

Katalonci, pri katerih je le na klopi začel Lamine Yamal , so se v 18. minuti znašli v zaostanku, ko je po podaji Bryana Zaragoze zadel Ante Budimir . Podajalec pri prvem golu je nato zatresel mrežo še sam, ko je po lepi podaji v prostor preigral vratarja Inakija Peno in zadel za 2:0.

Barcelona je bila v prvem polčasu kljub izraziti posesti povsem nenevarna, v drugem pa je sprva pretila in po nespretnosti domačega vratarja Sergia Herrere znižala v 53. minuti prek Pauja Victorja.

V 71. minuti so domači po protinapadu prišli do enajstmetrovke po prekršku nad Budimirjem. Ta je sam prevzel odgovornost in ponovno vzpostavil prednost dveh golov domačih za mirnejšo končnico. V njej je v 85. minuti z močnim strelom od daleč za 4:1 zadel Abel Bretones. Ob izteku 90 minut je končni izid postavil tokratni rezervist Yamal, Ferran Torres pa je v izdihljajih srečanja zadel še vratnico.

Na preostalih današnjih tekmah je Real Sociedad doma s 3:0 premagal Valencio, Getafe je bil prav tako na domači zelenici boljši od Alavesa z 2:0, Rayo Vallecano in Leganes pa sta igrala 1:1. Že v petek je Mallorca v gosteh ugnala Valladolid z 2:1.

Špansko prvenstvo, 8. krog, izidi sobotnih tekem:

Valladolid - Mallorca 1:2 (0:0)

Getafe - Alaves 2:0 (1:0)

Rayo Vallecano - Leganes 1:1 (1:0)

Real Sociedad - Valencia 3:0 (1:0)

Osasuna - Barcelona 4:2 (2:0)