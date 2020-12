Kriza Barcelone se nadaljuje: Eibar do točke na Camp Nouu

Že v peti minuti je Ronald Araujo prodrl v gostujoči kazenski prostor in po domnevnem prekršku padel. Glavni sodnik Javier Alberola Rojasje pustil, da se je igra nadaljevala, a jo je nato kmalu zatem prekinil, ko je dobil sporočilo iz VAR-sobe. Ogledal si je počasni posnetek in pokazal na belo točko v korist Barcelone. Ob odsotnosti Lionela Messija, ki je počival zaradi težav s kolenom, je strelsko odgovornost nase prevzel Martin Braithwaite, ki pa je s slabim strelom zgrešil okvir vrat, tako da je ostalo pri 0:0. Danski napadalec se je v 25. minuti z odličnim zaključkom odkupil za zapravljeno, a je tudi tokrat posredoval VAR, ki je pokazal, da je v izgradnji akcije prišlo do prepovedanega položaja. Zopet je ostalo pri začetnem izidu.

Kazen za zapravljeno je prišla v 57. minuti, ko je domača obrambaGarcii Kikeju ponudila sijajno priložnost, ta pa jo je z natančnim strelom tudi izkoristil za presenetljivo vodstvo gostov na Camp Nouu. Ronald Koeman se je odzval z dvojno zamenjavo, vstopila staPhilippe Coutinho in Francisco Trincao, že na začetku drugega dela pa je priložnost dočakal tudi Ousmane Dembele. In prav nadarjeni Francoz je bil tisti, ki je v 67. minuti kronal sijajno ekipno akcijo domače zasedbe za izenačenje. Dembele je v polno meril po odlični asistenci bočnega branilca Juniorja Firpa. Do konca tekme je Blaugrana stavila na vse ali nič, a je imela zgolj še eno veliko priložnost, ko je po preigravanju v kazenskem prostoru Eibarja poskušal Trincao, a je meril malenkost mimo vrat.

Da je bila mera polna, se je v sodnikovem dodatku poškodoval še rezervist Coutinho, ki srečanja ni dokončal na zelenici. Brazilec se je poškodoval sam, na prvi pogled se je zdelo, da ga je "zapeklo" v zadnji stegenski mišici. Za kako resno poškodbo gre, bodo pokazali kasnejši pregledi.