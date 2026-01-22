Naslovnica
Nogomet

Barcelona en mesec brez Pedrija

Barcelona, 22. 01. 2026 15.47 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
S.V. STA
Pedri

Trener Barcelone Hansi Flick en mesec ne bo mogel računati na Pedrija, ki si je v sredo na tekmi Lige prvakov ob zmagi proti praški Slavii (4:2) poškodoval stegensko mišico na desni nogi.

Klub je v sporočilu za javnost zapisal, da ima španski reprezentant poškodbo mišice, mediji iz Katalonije pa poudarjajo, da jo je Pedri še dobro odnesel, saj so televizijski posnetki iz Prage kazali na resnejšo poškodbo.

Preberi še Barcelona težje od pričakovanj do zmage v Pragi

Pedri bo okvirno manjkal na šestih tekmah. Zagotovo naslednji teden, ko se bo Barcelona doma borila proti Koebenhavnu za uvrstitev med prvih osem v Ligi prvakov, prav tako bo izpustil pokalno tekmovanje ter vsaj pet tekem v španskem prvenstvu proti Oviedu, Elcheju, Mallorci, Gironi in Osasuni.

barcelona nogomet pedri

26250440
22. 01. 2026 16.40
Zdej ko je namišljena afera Negreira na višku moči in vsi vpijejo Negreira ,vsi pa vemo da je to Perezov konstrukt,malo pokukajmo v Realov tabor...ARGUMENTIRANO! Real Madrid bo kot pravni subjekt moral sesti na sodno klop,ker je v navezi z županom mesta MadridJoseom Luisom Martinez-Almeido nezakonito organizirali koncerte na nedokončano zgrajenem stadionu Santiago Bernabeu in niso za te koncerte pridobili nobenih odobritev in soglasij...Perez je samo za te namene ustanovil novo podjetje,ki naj bi bilo namenjeno samo organiziranju koncertov in pobira prihodek od njih.In to kljub temu da so se stanovalci okolice močno pritoževali nad tem.Mesece so letele pritožbe zaradi glasnosti,svetlobnih efektov,gneče,nereda...Vse to je bilo spet s strani barab v sodstvu utišano...Ampak skupina stanovalcev se je organizirala,najela in plačala odvetnike,tožila Real in tudi dostavila dokaze...Sodišče je vse pregledalo in sklenilo da so osnove za tožbo in tudi vložilo obtožnico.Obtoženi so Real Madrid SLU stadion kot pravna oseba in Jose Angel Sanchez kot direktor in odgovorna oseba v tem podjetju....Čakamo nadaljevanje....PEREZ in Real Madrid pa so že v oktobru lansko leto izgubili še en primer,ko jim je bilo z odločbo sodišča prepovedano začetek gradnje na privatnem parking prostoru v okolici stadiona(to zemljišče jim je bilo nezakonito podarjeno s strani mestnih oblasti Madrid-o tem sem že pisal)...Ampak s pomočjo Pereza in koruptivnih ljudi v sodstvu se župan Almeida in predsednica mestne skupnosti Madrid Isabel Diaz Ayuso uspešno izogibata krivične odgovornosti za te in številne druge mahinacije,s katerimi pomagata Realu kot klubu in Perezu kot podjetniku...Nad vsem pa seveda stoji največji mafijec Perez...
Odgovori
+2
3 1
friki24
22. 01. 2026 16.54
tako je, nisi edini, ki je zasledil to novico..njim zvizgajo domaci navijaci pa tut zgleda zberajo denar, da grejo v tozbo proti svojemu mestnemu klubu..najbolsi navijaci🤣
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
22. 01. 2026 17.04
Lih sm vidu ja haha. Frajer prov naredu firmo da je lahko kradu keš. Sam sklepam d se feni Reala navjo uglasil okol tega
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
22. 01. 2026 17.14
Za vsako rit raste šiba in še mnogo okostnjakov je po realovih omarah...
Odgovori
0 0
NoriSušan
22. 01. 2026 16.02
Škoda ker je res pomemben del ekipe. Je pa šansa d se Fermin še dodatni pokaže d je to sezono res eden izmed najboljših vezistov trenutno. Gremo naprej Visca Barca
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
