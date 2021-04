39-letnik na Camp Nouu zadel za boleč poraz Barce, ki je zapravila priložnost za skok na vrh

Katalonce, ki so na uvodu obračuna povsem prevladovali, je v 23. minuti v vodstvo popeljal Lionel Messi, na 1:1 pa je izenačil 28-letni Venezuelec Darwin Machis v drugem polčasu. V 66. minuti je glavni sodnik trenerju Barcelone Ronaldu Koemanu pokazal neposredni rdeči karton, nato pa je v 79. minuti tekme zmagoviti gol za goste dosegel rezervist, in sicer 39-letni Jorge Molina. Barcelona je nocoj na Camp Nouu izgubila kljub neverjetni 81-odstotni posesti žoge. Katalonci so bili praktično boljši v vseh elementih nogomente igre, v oči bode le to, da vratar Marc-Andre ter Stegen ni zbral niti ene same obrambe, medtem ko jih je Aaron Escandell na drugi strani tri.

Poraz bo Katalonce zagotovo še bistveno bolj bolel, saj so imeli vse niti igre v svojih nogah, poleg tega jim je uspelo že zgodaj priti do vodstva po zaslugi Messija. Nato so prevladovali, a še enega gola niso zmogli, kazen pa je sledila v drugem polčasu, ko sta pičila Marchis in Molina, Barca pa je tako kljub izraziti terenski premoči ostala brez ene same točke. Z zmago bi se nocoj zavihtela na sam vrh ligaške lestvice, tako pa Koemanova četa ostaja tretja ... V boju za prvaka pet krogov do konca ostaja tudi četrta Sevilla, ki ima le točko manj od Barcelone.

La liga, 33. krog:

Bacelona -Granada 1:2(1:0)

Messi 23.; Machis 63., Molina 79.