Barcelona se ozira po 'brezplačnih nakupih'

Ronald Koeman si v Barceloni želi videti rojaka Wijnalduma in Depaya.

Barcelona ne preživlja najboljših dni niti po finančni niti po tekmovalni plati. Tudi zato se vodstvo Barcelone, ki trenutno nima predsednika, že ozira po novih imenih, ki bi pomagala zakrpati vrzeli v moštvu katalonskega ponosa. Ronald Koemanna trenerskem mestu zaenkrat ni upravičil pričakovanj, zagotovo pa bodo ob dodobra pomlajeni ekipi dobrodošle nove okrepitve.

In ker denarja po zapravljanju v preteklih letih (Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann) in koronakrizi v klubu ni veliko, naj bi se – tako poroča britanski Skysports – v Barci ozrli po brezplačnih okrepitvah. Tako ciljajo na Liverpoolovega Georginia Wijnalduma, CityjevegaErica Garcio in LyonovegaMemphisa Depaya. Vodstvo katalonskega ponosa naj bi počakalo, da se pogodbe omenjenim igralcem iztečejo, nato pa jih bodo v klub zvabili brez odškodnine. Seveda ob vnaprejšnjem dogovoru.

Barcelona sicer naj ne bi trgovala, dokler ne dobi novega predsednika. Volitve bodo 24. januarja, kar pomeni, da bo za posle ostalo zelo malo časa v zimskem prestopnem roku, ki se zapre 1. februarja ob 12. uri. To pa pomeni, da bodo v Barceloni najverjetneje počakali, da se vsem trem omenjenim, ki so že nekaj časa na prioritetnem seznamu, iztečejo pogodbe z dosedanjimi klubi, v katalonsko prestolnico pa bodo tako prišli praktično brezplačno.